Primàries en Podem: els morats decideixen la seua candidatura a la Generalitat i a les Corts

Endavant Podem, Renaix Podem i Marea Oberta són les tres candidatures que aspiren a ser l’equip que es presente a les eleccions autonòmiques, juntament amb un candidat independent. La formació morada va encetar dimarts el seu procés de primàries, que acabarà a la mitjanit del diumenge que ve 25, per a l’elecció de les seues candidatures definitives a la presidència de la Generalitat, les Corts, i els ajuntaments de València, Alacant, Castelló i Elx, com a marca el seu reglament.

La formació morada s’ha esforçat a donar imatge d’unitat en aquesta campanya. Durant les últimes setmanes, des que es conegueren les candidatures definitives, s’han celebrat nombrosos debats per les comarques entre diferents membres de les llistes, evitant que hi haja un únic cap visible de cada corrent. Es van celebrar trobades ‘sorores’ –només de dones– , debats en La Morada –les seues seus obertes al públic– i altres actes entre diversos membres de les candidatures.

Per a les autonòmiques, els 60.000 inscrits –segons el cens– podran triar entre tres llistes obertes i una sèrie de candidatures independents, i configuraran ells mateixos l’equip definitiu per als comicis de la primavera.

Endavant Podem és la llista que té més suports orgànics. El mateix secretari general, Antonio Estañ, va acudir a la presentació del candidat Rubén Martínez Dalmau, catedràtic de dret i un dels ideòlegs de la Fundació CEPS. Dalmau és el resultat de l’acord de tres sectors de Podem que s’integren en les seues llistes. Hi ha cares conegudes de la formació com Ferran Martínez, senador; Pilar Lima, senadora; Beatriz Gascó, diputada en les Corts, Irene Rosario Gómez; parlamentària autonòmica; Enric Pla Vall, alcalde de Vinaròs; César Jiménez, diputat autonòmic; Rocío Segura, secretària de Programa Electoral de Podem; Cristina Cabedo, diputada autonòmica o Frederic Ferri, periodista.

La seua candidatura “naix per afrontar el procés de primàries que Podem ha començat per a presentar la candidatura final a la Generalitat Valenciana. Aquesta es basa en un principi: la pluralitat i la força” i busca “ser la veu de les lluites feministes, socials i democràtiques a les institucions públiques valencianes”.

Maria Dolores Giménez, regidora a Sagunt, és la candidata a la Generalitat de Renaix Podem. Aquesta llista es defineix com “un grup de militants de base de Podem PV que es va plantejar no conformar-se que la seua participació es reduïra a votar telemàticament unes llistes ja preparades, sense que hi haguera cap oportunitat per a presentar-se persones de molta vàlua amb possibilitats d’eixir triades sense haver de pertànyer obligatòriament a les ‘sensibilitats’ que controlen el Partit”. S’hi integra l’exsecretari general, Antonio Montiel, principal impulsor d’aquesta candidatura femenina “i feminista” per al Govern autonòmic, juntament amb la diputada del Congrés Rosana Pastor. Al seu costat hi ha el diputat autonòmic Jordi Alaman i el primer rival de Montiel en les primàries, José María Copete.

Finalment, Marea Oberta es defineix com “un equip de militants divers, encara en construcció, format per animadores, infermeres, professores, advocades, metgesses, economistes, regidores del canvi, activistes, republicanes, sindicalistes, feministes…”, segons el portal web. Són, diuen, la “gent corrent fent política, la societat civil, el carrer”. El cap d’aquest moviment és Àngels Varó, professora d’ètica i filosofia i membre del CCV de Podem. Les seues companyes de candidatura són dones activistes la majoria i no compta entre elles amb el suport de cap membre de la formació que participa en les institucions.

A més dels equips presentats, després del filtre dels avals ha quedat un aspirant independent a la presidència de la Generalitat, José Luis Valdés, delegat sindical de CCOO en AENA, i 16 persones que s’han inscrit per a ser elegides membres de les Corts.