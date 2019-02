Primer judici col·lectiu contra Deliveroo per ocupar 97 'riders' com a falsos autònoms a València

Cada setmana canviaven les condicions laborals a nivell d'horaris i remuneracions, el màxim que vaig arribar a cobrar quinzenalment van ser 185 euros per 20 hores de treball a la setmana, la majoria els caps de setmana".

Així s'ha pronunciat José Forés, un valencià de 23 anys que va començar a treballar per a Deliveroo com rider al juliol del 2016.

Ell és un dels 97 treballadors que la Seguretat Social, després d'una inspecció realitzada al setembre de 2017, va detectar que treballaven com a autònoms a València quan, segons el criteri de l'organisme, haurien d'estar contractats en el règim general.

Per aquest motiu la Tresoreria va alçar una acta de liquidació de 169.000 euros. No obstant això, l'empresa va recórrer i aquest dilluns ha arrancat el primer judici col·lectiu contra Deliveroo a Espanya per a determinar si efectivament els repartidors van estar treballant com a falsos autònoms.

Precisament a València ja s'ha produït una sentència en aquest sentit després de la denúncia particular de Víctor Sánchez, un repartidor de l'empresa que va aconseguir una resolució judicial favorable que pot ser decisiva en aquest judici i en tots els que vindran, ja que al judici col·lectiu de València el seguiran uns altres similars a Madrid i Barcelona.

A més, després de la sentència, Deliveroo va renunciar a recórrer i va assumir així la resolució que va reconéixer Víctor com a fals autònom, havent de readmetre'l o indemnitzar-lo amb uns 700 euros per acomiadament improcedent.