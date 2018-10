La Processó Cívica transcorre amb normalitat i amb una important presència policial

La tradicional Processó Cívica del 9 d´Octubre ha transcorregut a València amb normalitat malgrat l'ambient de tensió amb què s'havia viscut la setmana i s'obria l'acte, amb els ànims escalfats pel 'procés' a Catalunya i el record dels actes violents de l'any passat. Malgrat això, la marxa ha transcorregut sense incidents encara que, com tots els anys, s'ha vist enterbolida per xiulades, insults, banderes franquistes i càntics falangistes. Un acte en què s'assumeixen comportaments incívics que no serien tolerats en altres moments o llocs.

Ninot amb l'estelada com els que es van penjar a l'entrada a València.





La processó ha partit de la Plaça de l'Ajuntament, on la música de la xaranga de les forces d'esquerra -que durant anys havien desistit de jugar en aquest terreny social- i els aplaudiments dels partidaris ofegaven els crits i insults que els ultres proferien contra els partits del Pacte del Botànic. Tot el recorregut ha sigut acompanyat d'una forta presència policial que ha evitat escenes de tensió com les viscudes l'any passat.

Entre alguns dels grups que participaven en la Processó Cívica s'han pogut observar banderes franquistes i de la Falange, així com sentir càntics en contra de Compromís -als militants del qual acusen de catalanistes i traïdors- , de la televisió autonòmica À Punt i a favor del Valle de los Caídos. Una minoria social, segons les enquestes, que veu en aquest acte del migdia del 9 d'Octubre pràcticament el seu únic altaveu i espai per a visibilitzar-se.

Els partits polítics han pogut desfilar amb normalitat, no sense rebre algun insult.

Al capdavant d'un dels tradicionals grups "blavers", desfilava un dels ninots amb l'estelada que van aparèixer dilluns penjats en l'autovia V-21. No hi han estat enguany els ultres del València CF, que el passat 9 d'Octubre van protagonitzar les agressions de la manifestació vespertina.

Després dels primers metres de recorregut, on més tensió sol haver-hi, la Reial Senyera, que enguany la portava la portaveu del PSPV en l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha realitzat un acte tranquil. De fet, els més sorollosos han sigut els bombers forestals, que reivindiquen una pujada de salari en haver-se augmentat les seues tasques, promesa que el Govern d'Espanya encara no ha complit.

El carrer del Poeta Querol, ple de furgonetes de la policia.

La situació estratègica de la policia i el gran nombre d'antidisturbis desplegats han blindat la processó.