El Govern valencià permetrà a Fira València i a IFA celebrar certàmens en la fase 3 amb les restriccions dels centres comercials

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reunit aquest dimarts tot el seu Consell en una trobada extraordinària. La intenció de Puig, segons les fonts consultades, ha sigut escoltar els consellers i conselleres per a elaborar mesures que puga incloure en el decret del president de la Generalitat que regule el final de la desescalada a partir del pròxim dilluns 15 de juny, quan la Comunitat Valenciana passarà quasi amb seguretat a fase 3.

El Govern d'Espanya permetrà que siguen les comunitats autònomes les que tutelen el final de la desescalada, fins i tot que puguen acabar abans amb l'estat d'alarma si així ho consideren. Amb la finalitat de donar una estructura legal a aqueixa nova fase, Presidència de la Generalitat publicarà un decret "aquesta setmana" en què es regularan noves mesures que afecten la població i que s'aplicaran en la Comunitat Valenciana durant la fase 3, l'última de la desescalada.

Una de les propostes és que en aqueixa fase 3 la Comunitat Valenciana siga una unitat territorial a l'efecte de mobilitat, al mateix temps que es parlarà amb altres comunitats limítrofes per a acordar la possibilitat de poder transitar entre aquests territoris sempre que es troben en la mateixa fase i des de la màxima prudència.

En la reunió celebrada aquest dimarts a última hora de la vesprada i a la qual el president Puig ha arribat amb 30 minuts de retard, el cap del Consell ha demanat que cada conselleria aporte propostes reguladores per a agilitar aqueixa desescalada. Segons ha pogut confirmar eldiario.es, la Conselleria d'Economia ha proposat que les fires comercials (les que se celebren en Fira València i en la Institució Firal Alacantina) es puguen celebrar en la fase 3 amb les mateixes restriccions que els centres comercials.

Aquesta era una de les reivindicacions de les fires comercials en la Comunitat Valenciana. Per exemple, Fira València té previstes per a juliol Dia Màgic i la Fira del Vehicle d'Oportunitat i aquesta mesura li dóna un matalàs de seguretat en cas de rebrot o en cas de problemes al mes d'octubre, quan es concentren importants certàmens.

La mesura proposada per Economia, a més, obligarà les fires a realitzar un pla de contingència, que des de Fira València ja tenen preparat, i a imposar mesures de distanciament, aforament i seguretat. Fira València està potenciant la desinfecció de totes les superfícies de contacte en un procés continu de neteja general de les seues instal·lacions. A més, s'ha implantat un sistema de renovació de l'aire a través dels sistemes de ventilació i es posaran en marxa diversos sistemes específics de desinfecció per a grans espais.

En arribar a la fira, el visitant haurà de passar un control de temperatura i tindrà a la seua disposició màscares i gel hidroalcohòlic en cadascuna de les portes d'accés. A més, s'eliminaran les cues d'accés mitjançant l'ampliació dels diferents fòrums i entrades sense menyscapte de l'obligatorietat de mantindre la distància social.

Dins dels pavellons es dimensionaran les zones d'exposició per a rebaixar la concentració d'estands i visitants i s'ampliaran prou els corredors per a reduir la densitat de visitants. Fira València disposa de fins a set fòrums i portes d'accés i més de 250.000 metres quadrats de superfície expositiva que poden ser utilitzats per a potenciar la dispersió de visitants. Això vol dir que una fira que utilitze un pavelló pot utilitzar-ne dos, amb el que podria augmentar de manera exponencial la distància de seguretat.

D'altra banda, Economia també ha proposat que els mercats de venda no sedentària puguen en fase 3 tindre tota la capacitat dels comerços encara que se'n limite l'aforament i la distància de seguretat.