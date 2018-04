Puig acusa Rajoy de castigar els valencians en els pressupostos malgrat no estar "en cap via de ruptura"

"No pot ser que davant la lleialtat de la Generalitat i de la Comunitat Valenciana la pedagogia aplicada pel senyor Rajoy, pel PP i pel Govern d'Espanya, amb el suport de Ciutadans, ens porte a una situació estructural d'infrainversió i infrafinançament, de discriminació activa i permament".

Així de contundent s'ha mostrat aquest dimecres el president del Consell, Ximo Puig, en relació als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) presentats aquest dimarts pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, els quals, malgrat l'increment del 25% en les inversions, tornen a deixar els valencians els tercers per la cua en inversió per habitant, amb 149 euros, enfront de la mitjana espanyola que se situa en 217,5 euros.

Sobre aquest tema, Puig ha lamentat que Rajoy seguisca castigant els valencians malgrat l'aposta realitzada pel diàleg i la lleialtat institucional enfront de la via rupturista de Catalunya: "la via valenciana és la de l'acord i el diàleg, però tots els pressupostos del senyor Rajoy han seguit la mateixa tònica, amb una falta de sensibilitat difícil d'entendre, sobretot, per l'actitud dels valencians, que estem alçant la mà i dient que existeix el problema valencià i cal resoldre'l, però no estem en cap via de ruptura, sinó en tot el contrari; ajudar a resoldre els problemes dels valencians és ajudar a resoldre els problemes de tota Espanya".

En aquest sentit, el president de l'executiu valencià ha xifrat en 2.650 milions d'euros el dèficit inversor de l'Estat a la Comunitat durant els set anys anys de Rajoy al capdavant del Govern, la qual cosa haguera suposat la creació de 31.000 ocupacions.

Puig ha destacat l'especial maltractament que els PGE suposen per a la província d'Alacant, ja que dels 334 milions d'euros en inversions que hauria de percebre de més la Comunitat per a estar en la mitjana espanyola, 271 correspondrien als alacantins.

A més, ha criticat que malgrat l'anunciat increment del 25% en matèria d'inversions, amb aquests comptes en el present exercici cada valencià estaria a una distància de 67 euros de la mitjana inversora per espanyol, un euro més lluny que els 66 euros de distància que hi havia en el passat exercici.

El president del Consell ha posat de manifest que quasi cap de les promeses del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, apareixen reflectides en els comptes: per exemple, ha citat la falta de dotacions pressupostàries per al Corredor Mediterrani entre València i Alacant, la doble plataforma entre Castelló i València, el soterrament de vies en l'accés al centre de València o l'escassa aportació a l'anunciat Pla de Rodalies.

A més, ha destacat la discriminació que suposa per als valencians l'absència de la subvenció per al transport públic metropolità de València que sí percebran Madrid, Barcelona o Canàries, alguna cosa que posa en relleu que enfront del principi d'igualtat que hauria de regir, "els valencians no tenen els mateixos drets que madrilenys, catalans o canaris".



Finalment, Puig ha insistit en la necessitat d'aconseguir "un ampli consens" amb la finalitat de poder exigir, des de la "lleialtat reivindicativa", una reforma del sistema de finançament autonòmic amb la finalitat de garantir l'estabilitat, la suficiència i l'equitat: "és alguna cosa que ha d'entrar defitivament en l'agenda del Govern".