Puig anuncia l'arribada a l'aeroport de Saragossa del primer avió amb material de protecció sanitari procedent de la Xina

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts l'arribada del primer dels dos avions procedents de la Xina amb material de protecció sanitari com a màscares, guants, respiradors i fins i tot llits.

El Consell ha invertit 11 milions d'euros en aquesta actuació, aconseguida amb la mediació d'un empresari xinés amb fort arrelament en la Comunitat Valenciana.

Puig ha explicat que l'aeronau ha aterrat "fa uns minuts" en l'aeroport de Saragossa i que al llarg de la vesprada, "gràcies a la col·laboració de diverses empreses transportistes que s'han oferit a col·laborar", arribarà tot el material a la Comunitat i es podrà començar a distribuir començant "per tot el personal sanitari i sociosanitari de les residències de majors" i seguint per "tot el personal dels serveis públics essencials, així com forces de seguretat".

El cap del Consell ha comentat també que han rebut ja del Govern central els primers 6.000 tests ràpids per a detectar el coronavirus que es començaran a distribuir pels centres sanitaris, encara que ha reconegut que fan falta "molts més per a cobrir a un ampli espectre de la població".

Sobre l'evolució de les obres dels tres hospitals de campanya, ha assegurat que preveuen que estiguen finalitzats en 13 dies i quant als treballs d'adequació d'una part de l'antiga Fe per a habilitar llits, ha pronosticat que estaran finalitzats en una setmana.

A més, Puig ha destacat que els empresaris hotelers de la Comunitat Valenciana han posat a la disposició de la Generalitat 4.000 llits dels seus diferents establiments: "agraïsc al sector i a tots els empresaris el seu oferiment, per sort pensem que no serà necessari fer ús de totes elles".

El president de la Generalitat, Ximo Puig.

El president ha confirmat que l'administració autonòmica ha rebut una part del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) aprovat pel Govern, però ha assegurat que "no és suficient" per a atendre l'actual situació i que els comptes autonòmics estan "més tensionats del que solen estar habitualment".

Reunió amb el president d'Emília-Romagna

Ximo Puig ha comparegut aquest dimarts després de reunir-se amb els portaveus dels diferents grups parlamentaris amb els quals ha intercanviat impressions en relació a la crisi del coronavirus, i després d'una trobada amb el president de la regió italiana d'Emília-Romagna, Stefano Bonaccini.

Sobre aquest tema, ha destacat la importància d'intercanviar experiències amb una regió molt lligada a la valenciana des dels anys 90 i que ha sigut la segona més colpejada d'Itàlia pel COVID-19 i la primera en la qual la corba d'afectats s'està frenant per les mesures implantades de confinament, molt similars a les adoptades a Espanya, "la qual cosa confirma que les mesures són efectives".

"Bonaccini m'ha transmés que és tan important l'acció de cada persona com la dels professionals de la sanitat, una frase que vull fer meua", ha dit Puig.

Per aquest motiu, ha destacat que "el més important és seguir les obligacions de la quarantena i no baixar la guàrdia ni relaxar-se encara que es veja una certa paràlisi en les infeccions".

A més, ha comentat que en aquests moments s'està provant a la regió italiana un prototip de respiradors per a dos pacients i que, de tirar avant les proves, la Generalitat Valenciana comprarà un paquet per a equipar les seues UCI.

Sobre la reunió amb els diferents portaveus, ha comentat que s'ha produït en termes generals en un tot constructiu i de suport, si bé és cert que com és normal hi ha hagut matisos.