Ximo Puig dóna per explicada la quitació a Premsa Ibèrica i les seues accions en 'Mediterráneo' i no compareixerà en les Corts Valencianes

El president de la Generalitat, Ximo Puig, no compareixerà de manera voluntària en el Parlament valencià per a explicar la quitació de l'Institut Valencià de Finances (IVF) a Editorial Premsa Ibèrica ni tampoc si hi ha un conflicte d'interessos en el fet que siga propietari de l'1,19% del periòdic Mediterráneo, un mitjà de comunicació que rep publicitat institucional de Presidència. Sobre la condonació de deute al principal grup mediàtic de la Comunitat Valenciana, Puig ha assegurat que "qui l'havia d'explicar ja l'ha explicat", en referència a la compareixença en les Corts de Manuel Illueca, director general de l'IVF.



Sobre les seues accions, sí que ha reconegut Puig a preguntes dels periodistes que és un tema que ha d'aclarir ell i que també considera explicat amb les diferents compareixences que ha realitzat davant els mitjans de comunicació. Sobre el possible conflicte d'interessos perquè el seu departament adjudica publicitat institucional a un mitjà del qual és accionista ha dit: "L'Advocacia de la Generalitat ha dit en un informe que no hi ha conflicte d'interessos. No he fet com un altre conseller que va rebaixar la seua propietat en una empresa al 9,9% per a no incomplir la llei i la regava a subvencions (en referència a Juan Cotino i les seues accions en Sedesa)".



Puig ha tornat a defensar que les accions les té des de l'any 1984 i que sempre les ha declarades i ha inclòs una nova argumentació sobre la publicitat institucional: "És la primera vegada que hi ha un sistema just de la publicitat institucional. Per això aprovem una llei en les Corts Valencianes per a objectivar-ho, per a evitar desviaments clientelistes com va passar en els vint anys que va governar el PP".

Comissió d'Investigació sol·licitada per Ciutadans

L'oposició segueix amb la seua estratègia parlamentària perquè Puig explique la quitació de l'IVF i la possessió d'accions en el mitjà de comunicació del grup Prensa Ibèrica. La Mesa de les Corts ha tramitat la comissió d'investigació parlamentària sobre el "possible conflicte d'interessos" del president de la Generalitat en aquests dos temes i per a determinar possibles incompatibilitats.

La proposta es va presentar el mes de juliol passat i ha passat el seu primer tràmit, encara que el moment clau serà quan la Junta de Síndics haja d'aprovar si va a ple o no. Serà el moment en què Ciutadans necessitarà els suports del PP, Vox i algun dels partits del Botànic.