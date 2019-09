La ministra d'Hisenda suspén la reunió amb Puig per a acabar amb el bloqueig financer per la falta de Govern

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha suspés la reunió que anava a celebrar aquest dimarts amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a abordar les mesures que desbloquegen els lliuraments a compte que no s'han transferit a la Comunitat Valenciana per la falta de Govern. A la mateixa hora, les 11 del matí, Montero ha sigut citada a la reunió de la comissió negociadora entre PSOE i Podem per a intentar conformar el Govern d'Espanya. A la vesprada, la ministra ha de comparéixer al Senat.



La reunió a primer nivell entre Puig i Montero serà substituïda per una altra trobada acordada aquest dilluns entre el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i la secretària d'Estat d'Hisenda, Inés Bardón. Allí es traslladaran les propostes de la Generalitat per a desbloquejar "immediatament" els més de 400 milions dels lliuraments a compte.