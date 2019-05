À Punt presenta al Consell Rector una programació d’estiu retallada a causa de la falta de pressupost

La direcció d’À Punt presentarà dijous al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació la seua proposta de programació per a l’estiu i la farà pública d’ací a una setmana. La televisió suspén l’espai informatiu matinal i encara no ha volgut fer pública la seua proposta per a aqueixa franja horària, que queda lliure des de la setmana vinent, i deixa als llimbs desenes de programes.

Des d’À Punt assenyalen que estan preparant una graella per a l’estiu amb continguts més frescos, com totes les televisions, públiques i privades, i asseguren que la cobertura informativa de la formació de governs municipals i de la resta de l’actualitat està més que garantida. La direcció no vol avançar les propostes fins que no s’hagen aprovat pel Consell Rector, encara que explica que hi ha projectes previstos.

El malestar per la falta d’informació creix entre les productores que han treballat amb la ràdio i la televisió pública, que prefereixen no pronunciar-se públicament per por de veure’s afectades en les negociacions dels seus espais. Projectes de programació diària com El Matí À Punt, presentat per Clara Castelló, no tenen garantida la continuïtat, mentre que al magazín de la vesprada, presentat per Carolina Ferre, se li ha sol·licitat que retalle el pressupost en un 30%.

Altres espais de la ràdio tampoc tenen notícies sobre si continuaran o no una vegada passada l’època estival, i durant aquests tres mesos s’omplirà gran part del temps amb butlletins informatius i espais musicals.

Els partits van negar a Marco un augment de pressupost

La Llei de creació de la corporació audiovisual valenciana limita considerablement la seua despesa i impedeix que s’endeute. La directora de l’ens va demanar en les Corts Valencianes 70 milions d’euros de pressupost, 15 per damunt del que havia tingut l’any anterior, i que se li permetera executar les partides previstes abans del seu funcionament. Percentualment, per a la Generalitat Valenciana només suposava incrementar la dotació en un 0,5%. També es va descartar l’opció que poguera acumular el pressupost no executat.

“Ho necessitem per a dinamitzar el sector audiovisual i mantindre aquesta dinamització. Per a fer més producció, difusió de la llengua i més qualitat”, va argumentar Marco en la comissió parlamentària de l’audiovisual. La directora general ha repetit nombroses vegades que el pressupost era insuficient per a fer front a totes les necessitats de la corporació. El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, va tancar ràpidament el debat, considerant que “en aquests moments, el que s’ha de fer és gestionar adequadament els recursos que hi ha”. Amb el rebuig de tots els grups parlamentaris, excepte Compromís, la televisió es va quedar sense l’augment demanat.