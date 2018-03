À Punt busca cares per als informatius fora de la plantilla

També es busquen cares per als magazins matutí i vespertí que produiran empreses externes. Així ha passat en la ràdio, que en la seua magazine més important Al ras té com a conductora a la periodista Jéssica Crespo, ex de la Cadena SER i que pel barem de les borses d'ocupació es va quedar fora dels llocs d'eixida per a ser contractada.



Els productors i dirigents d'À Punt no estan escatimant esforços en la cerca de noves cares i per a això han temptejat a periodistes de les grans cadenes espanyoles, exRTVV i a noves promeses que per l'excloent procés de selecció -segons la Unió de Periodistes- s'han quedat fora de la plantilla.

Com passara en RTVV en 1989 amb la periodista Xelo Miralles, que va ser la primera presentadora dels informatius i la primera cara de l'extinta Canal 9, À Punt cerca rostres nous i frescs per a trencar amb la funesta estapa televisiva que va tancar Alberto Fabra en 2013 de manera unilateral. Més de vint persones han sigut ja temptejades per a donar cara i veu a la nova televisió de tots els valencians.