À Punt redueix l'actualitat, augmenta la programació infantil i estrena cinc produccions de cara a l'estiu

Després de diversos dies d'incertesa, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha fet pública la seua oferta de programació per a l'estiu. À Punt retallarà els continguts d'actualitat de cara a l'estiu, ampliarà la programació infantil, la cultural i estrenarà cinc produccions durant el mes vinent.

El Consell Rector de la corporació ha aprovat aquest dijous la proposta estival en la qual el magazín del matí presentat per Clara Castelló desapareix i el de la vesprada retallarà el seu contingut. El programa informatiu matinal, Les Notícies del Matí, de producció pròpia, també deixarà d'emetres a partir del pròxim dilluns. No obstant això, des de la radiotelevisió pública valenciana garanteixen la cobertura informativa -estan obligats a això com a servei públic- i expliquen que hi haurà programació especial per a episodis com la investidura del president de la Generalitat, Ximo Puig. La cadena pública preveu alterar la seua programació en altres cites, com la composició de grans ajuntaments o de les diputacions provincials i assenyalen que les cites electorals han llançat bons resultats d'audiència.

La direcció lleva ferro a les crítiques de les productores, que no saben si renovaran els seus contractes una vegada passat l'estiu, i argumenten que es tracta d'una graella d'estiu com succeeix en la resta de mitjans de comunicació.

La televisió mantindrà programes com Valencians pel món, Trau la llengua i Cartes en joc, així com els espais vespertins L'Alqueria Blanca o Assumptes Interns. Entre les estrenes, la Corporació destaca Cantant al cotxe, un concurs diari conduït per Carme Juan on els concursants recorreran la Comunitat Valenciana amb cotxe mentre van passant diverses proves vinculades en el món de la música. Un altre programa que arriba a la graella durant l'estiu serà Favorits, una coproducció d'À Punt, IB3 i TV3 sobre les noves tecnologies i internet, i Terres de cinema, un recorregut per 13 municipis en els quals s'hagen rodat pel·lícules.

La ràdio retalla 18 programes

La ràdio pública estrenarà un programa, inclourà una segona temporada d'una producció que es va iniciar en 2018 i deixa als llimbs 18 produccions durant diversos mesos. Mantindrà el magazín Al Ras, presentat per Jéssica Crespo, un dels més rellevants de la seua graella, encara que no s'ha detallat si la duració patirà alteracions. La resta de produccions no diàries se suspenen i les productores no saben si renovaran al setembre.

La ràdio estrena Gabinet de curiositats i la segona temporada de Col·lecció de vinils, un programa musical, encara que el protagonisme continuarà sent per a l'espai de Amàlia Garrigós, que es transforma en Territori d'estiu. Per a compensar la pèrdua d'espais, l'informatiu matinal radiofònic es farà més extens i, com en la televisió, es prepararan cobertures especials per als esdeveniments polítics i les formacions de governs.