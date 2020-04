Quasi la meitat dels valencians afirmen que aguantarien com a màxim un altre mes confinats i un 25% no podrien aïllar-se a casa

Una de cada quatre persones no tindria capacitat per a aïllar-se dins del seu propi domicili per complir una quarantena efectiva, protegint la seua família, en cas de contraure el coronavirus, segons una de les principals conclusions de l’enquesta duta a terme pel grup de treball Data Science for Covid-19, l’objectiu del qual és l’aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial (IA) i l’anàlisi de dades per a ajudar en la presa de decisions públiques en el context de la pandèmia de coronavirus.

El qüestionari l’ha dissenyat el grup de treball liderat per la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a l’Estratègia Valenciana per a la Intel·ligència Artificial, Nuria Oliver, centrat especialment en la coordinació de la intel·ligència de dades davant l’epidèmia Covid-19 a la Comunitat Valenciana, i del qual formen part persones expertes de la Universitat Jaume I, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Miguel Hernández, la Universitat d’Alacant, el CEU Cardenal Herrera i Fisabio.

El fet que el 23,3% de les persones enquestades no puguen aïllar-se en el seu domicili de manera efectiva, confirma, segons assenyala la directora general d’Anàlisi i Polítiques Públiques de la Generalitat Valenciana, Ana Berenguer, la necessitat d’abordar iniciatives com la impulsada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, en col·laboració amb el sector privat, “per habilitar espais on els valencians i les valencianes que ho necessiten puguen aïllar-se i passar la quarantena, el projecte conegut com a ‘arques de Noé’”.

D’altra banda, el 45,7% de les persones participants afirmen que podria prolongar el confinament un mes més i el 35,5% diuen que estan disposades a prolongar-lo fins a sis mesos.

El fet que el 81,2% de la població es mostre disposada a continuar amb les mesures imposades confirma la resiliència dels ciutadans davant de la pandèmia.

“És molt significatiu que les dades sobre la capacitat de mantindre el confinament continuen sent tan altes després de quasi un mes d’adopció de les mesures. És el reflex de la fortalesa dels ciutadans davant unes circumstàncies excepcionals amb la finalitat de derrotar el coronavirus”, afig Ana Berenguer.

Les dades també reflecteixen que tan sols el 2,8% qualifiquen les mesures adoptades pel Govern de molt estrictes. En paral·lel, ha baixat un 10% la xifra de ciutadans que

reclamen més mesures.

Quant a mobilitat laboral, el 26,1% de les persones treballadores enquestades han continuat acudint al seu lloc de treball i el 32,2% han teletreballat. S’observa una reducció de quasi el 6% en la xifra de les persones que han anat al seu lloc de treball respecte a les dades de la primera enquesta feta una setmana abans.

A més, pel que fa al contacte social, el 10% de les persones enquestades no han eixit del seu domicili, el 54% ho han fet per cobrir les seues necessitats bàsiques i només el 4% han utilitzat transport compartit en els seus desplaçaments.

D’altra banda, els indicadors de salut es mantenen. El 15,6% de les persones enquestades han referit que han tingut almenys un dels símptomes rellevants del Covid-19 i el 6,8% han indicat que han presentat almenys un dels símptomes més severs, com ara febra, tos i dificultat per a respirar.

En l’àmbit de les interaccions socials, el 64,4% dels positius han confirmat que han estat en contacte amb un amic, familiar, client o pacient infectat.

La segona ronda de l’enquesta sobre la Covid-19 es va dur a terme entre el 3 i el 7 d’abril i es van obtindre 17.047 respostes vàlides, el 54% de les quals se situen a la Comunitat Valenciana.

“La participació ciutadana aquests dies continua sent extraordinària: només entre el 7 i el 9 d’abril hem rebut més 9.000 respostes vàlides addicionals que ja estem analitzant”, indica la directora general d’Anàlisi i Polítiques Públiques.