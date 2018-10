Quatre contramanifestacions de col·lectius fantasma d’extrema dreta i España 2000 intenten rebentar el 9 d’Octubre

L’extrema dreta s’ha embravit i vol convertir el dia 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, en el seu símbol, no de reivindicacions polítiques més o menys legítimes, sinó del seu atac organitzat contra les forces d’esquerra que ara governen les institucions valencianes i de l’Estat. Com a excusa, el procés d’independència de Catalunya que de València queda, com a mínim, a 350 quilòmetres geogràfics.

Enguany, i per primera vegada en la història, l’extrema dreta en totes les seues versions ha convocat fins a quatre manifestacions –contramanifestacions, en realitat– per intentar boicotejar la històrica marxa vespertina de les forces d’esquerra i sindicats units en la Comissió 9 d’Octubre. Els mateixos que l’any passat van provocar i van executar les agressions violentes sense comunicar-ho a la Delegació del Govern i que els ha portat a un procés judicial en què s’acusa una vintena de persones de delictes d’odi. Ja hi ha 25 imputats en el jutjat.

I justament són col·lectius vinculats a les agressions i els mateixos imputats els que han comunicat que impulsaran marxes per a les quals també han utilitzat associacions fantasma. La Delegació del Govern no ha prohibit cap manifestació d’aquest tipus, però sí que ha dissenyat itineraris perquè les marxes no coincidisquen ni en recorregut ni en hora, decisió que ha sigut molt criticada per la Comissió 9 d’Octubre, que considera que els actes violents de l’any passat es podrien repetir.

L’actuació de la Delegació del Govern ha provocat que España 2000 decline fer la seua concentració, perquè només té autorització per a la plaça de la Mare de Déu. No es descarta que criden a sumar-se a les altres marxes que sí que se celebraran. Unió Valenciana també ha declinat fer la seua, malgrat tindre itinerari fixat, segons fonts de la Delegació del Govern.

La Comissió 9 d’Octubre, formada per partits polítics d’esquerra com Compromís, EUPV, Podem o els sindicats CCOO o Intersindical Valenciana, començarà la seua marxa reivindicativa a les 18.30 hores des de la plaça d’Amèrica. Com va passar el 2017 per la pressió de grups descontrolats de l’extrema dreta, enguany tampoc podran acabar al Parterre sota l’estàtua de Jaume I com han fet tradicionalment.

Aquesta marxa no compta enguany amb la participació ni del PSPV-PSOE –ara en el Govern d’Espanya i la Delegació del Govern– ni UGT, que se n’han desmarcat. Al·leguen que, estant en les institucions, no té sentit la manifestació reivindicativa i consideren que, amb la Processó Cívica del matí, les reivindicacions estan més que satisfetes.

En el rerefons de la decisió està també l’estratègia política, ja que ni en el PSPV-PSOE ni en UGT volen que se’ls vincule amb la manifestació impulsada per col·lectius independentistes que tradicionalment tanquen la marxa de la Comissió 9 d’Octubre. La manifestació que reivindica la independència de la Comunitat Valenciana i dels Països Catalans l’ha convocada la Coordinadora Obrera Sindical (COS).

El Govern havia fixat l’hora d’eixida a les 7 de la vesprada i el recorregut serà el mateix que el de les forces d’esquerra i els sindicats. També molts anys celebrant-se i no havia sigut mai un impediment per a cap partit. Finalment, la COS eixirà a la mateixa hora que la Comissió 9 d’Octubre –18.30–, atés que ho ha sol·licitat el col·lectiu de forces d’esquerra, segons fonts de la Delegació del Govern.

Quatre manifestacions més s’han impulsat per partits o grupuscles d’extrema dreta, dues de les quals directament per col·lectius liderats per imputats per les agressions del 9O del 2017.

El partit España 2000, d’ideari ultradretà, tenia autorització per a concentrar-se a la plaça de la Mare de Déu de València des de les 16 hores a les 22 de dimarts. La formació liderada per José Luis Roberto s’ha caracteritzat en els últims anys pel seu assetjament als càrrecs públics de Compromís. Fa poc “va premiar” Vicente Estruch, àlies “L’Alfarrassí” –imputat també per delictes d’odi– per les agressions del nou d’octubre passat. Finalment ha declinat fer-la en aquest emplaçament.

El locutor de ràdio fallera Pepe Herrero i la seua associació Mi Tierra –que no té ni dos anys de vida– tenen permís per a fer la seua manifestació a partir de les 21 hores, quan hagen acabat la de la Comissió 9 d’Octubre i la COS. Començarà a la plaça de Sant Agustí i acabarà al Parterre, sota l’estàtua de Jaume I. Pepe Herrero està imputat per les agressions del 9O i el lema de la seua marxa és “Una València forta dins d’una Espanya unida”. Podrà manifestar-se, malgrat haver comunicat les seues intencions a la Delegació del Govern fora de termini, prou motiu per no haver-la autoritzada.

El cronista faller Pepe Herrero.

Una altra associació vinculada a un imputat per les agressions del 9 d’octubre passat és Avant, que juntament amb dCide i Verds Moderats, tindran la seua manifestació amb el lema “El poble valencià en llibertat i cap al futur”. Un dels seus membres, Francisco José Sargues, està imputat per haver agredit un periodista en la marxa vespertina del 9 d’Octubre passat. Aquests col·lectius no havien sol·licitat mai una manifestació vespertina el Dia de la Comunitat Valenciana. Comencen la seua marxa a les 20 hores en la cruïlla del carrer de l’Hospital i el de Guillem de Castro i acaben al Parterre.

La Coordinadora de l’Associació del Regne de València LGTBI, un col·lectiu també creat fa poc, tindrà també la seua pròpia manifestació. La seua marxa començarà a les 17 hores i té el mateix recorregut que la de la Comissió 9 d’Octubre. És la que més risc planteja, atés que els grupuscles filonazis i d’extrema dreta més violents estan cridant a acudir-hi.

Crida de la ultradreta a sumar-se a la manifestació de la Coordinadora de l’Associació del Regne de València LGTBI.

El fet que en dues hores coincidisquen aquesta marxa amb la de les forces d’esquerra i la independentista i amb el mateix recorregut l’ha convertida en estratègica per als ultres d’extrema dreta més violents, que han cridat en les xarxes a acudir-hi, com ho demostra la captura de pantalla reproduïda.

El partit regionalista Unió Valenciana també havia de tindre la seua pròpia manifestació a partir de les 18 hores amb un recorregut totalment oposat al de la Comissió 9 d’Octubre i que acabaria a les torres de Serrans. Aquest partit, que va arribar a tindre tasques de Govern al costat del PP d’Eduardo Zaplana i Rita Barberá, és residual des de fa uns quants lustres i tampoc havia dut a terme manifestacions vespertines. Sempre acudien a la Processó Cívica, l’acte institucional matutí. Ha declinat també celebrar-la.

La també tradicional concentració antitaurina davant la Plaça de Bous de València per a protestar contra la correguda de bous del 9 d’Octubre s’ha traslladat al matí per evitar també que coincidisca amb les marxes de l’extrema dreta. Cridanerament, és l’única que s’ha sigut proposat per a celebrar-la de matí. Serà entre les 11.30 hores i les 12.30 hores.