El recorregut judicial de Rafael Blasco no acaba en el cas Cooperació: està implicat en una trama que afecta tres membres de la seua família

Els problemes de Rafael Blasco amb la justícia no acabaran amb la sentència de les peces dues i tres del cas del saqueig de la cooperació valenciana en què l'exconseller va aconseguir un acord de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció. El Ministeri Fiscal es va querellar contra Blasco en el cas Osvaldos que investiga el Jutjat d'Instrucció número sis de València, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia a eldiario.es.

De moment, la prioritat de l'exconseller és que la sentència del tribunal acate el pacte amb Anticorrupció per a reduir al mínim una nova estada del set vegades conseller en el Centre Penitenciari Antoni Asunción de Picassent, on ja va complir condemna. Blasco va reconéixer davant el tribunal que va saquejar els fons de la cooperació valenciana. La situació familiar és enormement delicada: dos jutjats d'instrucció de València investiguen sengles branques del clan. Així, l'esposa de Blasco, Consuelo Císcar, i el fill de tots dos, l'artista Rablaci, estan imputats en el cas IVAM que investiga el Jutjat d'Instrucció número 2 de València. D'altra banda, dos nebots i un nebot nét de l'exconseller estan sent investigats en el cas Osvaldos mentre que el mateix Rafael Blasco figura com a querellat per la Fiscalia en aqueixa causa.

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional va detindre l'exgerent de l'Hospital General de València, Sergio Blasco, i el seu germà Francisco. La Fiscalia va sol·licitar una fiança de 80.000 euros i no va requerir la retirada del passaport de l'antic gerent de l'Hospital. Així, el nebot de l'exconseller va poder continuar treballant a l'Hospital Metropolità de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana, del qual es va convertir en gerent després de la dimissió en el General de València.

El Jutjat d'Instrucció número sis de València, que manté com a investigats tots dos nebots de l'exconseller i un altre membre de la família, investiga les adjudicacions de l'Hospital General -aproximadament 30 milions d'euros- a un grup d'empreses del sector de la sanitat de les quals eren proveïdores empreses de la família Blasco, segons la denúncia. De moment, la instrucció del cas roman encallada i pràcticament no ha avançat.

Les perquisicions del cas Osvaldos se centren en l'actuació de Sergio Blasco però el major contracte de la presumpta trama amb l'hospital públic ha acabat esguitant també el seu oncle. Dos mesos abans d'abandonar la Conselleria de Sanitat, Rafael Blasco va signar el contracte més important que va obtindre de l'Hospital General la xarxa d'empreses investigades. L'adjudicació de la gestió integral logística del centre hospitalari, durant un període de dotze anys, va recaure en l'empresa Out Log SL per 10,5 milions. A més, en 2009, el nebot de Blasco va signar una ampliació del contracte pel qual l'empresa es va embutxacar uns altres 3,1 milions.

El nebot de l'exconseller va dimitir, abans de ser detingut, del seu lloc de gerent de l'Hospital General i va assumir la gerència administrativa de l'Hospital Metropolità de Santiago de los Caballeros a la República Dominicana, on resideix actualment. Allí manté la societat Desha Dominicana SRL, dedicada des de 2015 a “serveis d'assessorament, direcció i gestió empresarial”, segons la documentació mercantil a la qual ha tingut accés aquest diari.

La pinacoteca del matrimoni Blasco-Císcar

En el cas que jutja el saqueig de la cooperació valenciana durant el Govern autonòmic de Francisco Camps, l'exconseller va aconseguir un pacte amb Anticorrupció, del qual es va desmarcar l'Advocacia de la Generalitat, pel qual veuria reduïda la seua pena de 16 anys de presó a menys de quatre. Per a la versió final de l'acord, que va pilotar el fiscal Jesús Carrasco, Blasco va oferir béns que ja estan embargats. Lluny d'acontentar la resta d'acusacions, l'Advocacia de la Generalitat, que exerceix l'acusació particular, es va desmarcar del pacte.

El lletrat de la Coordinadora Valenciana d'ONGD, que exerceix l'acusació popular, sosté que els béns que inclou Blasco en l'acord amb Anticorrupció per a abonar la responsabilitat civil, així com la pena reduïda, no satisfan “els greus fets contra l'erari” que va suposar el saqueig de la cooperació, una afirmació que va fer seua l'Advocacia de la Generalitat durant les primeres sessions del judici.

I és que el fiscal Jesús Carrasco en cap cas ha plantejat incloure en l'acord alguna de les obres d'art que conformen l'excelsa pinacoteca privada de l'exconseller i la seua esposa, l'exdirectora de l'IVAM, Consuelo Císcar. El documental El clan Blasco d'À Punt va mostrar una part de la col·lecció que la família manté en la seua residència de la Barraca d’Aigües Vives (Alzira). Segons la investigació de la cadena pública valenciana, la família posseeix, a més, 51 propietats equivalents a 57 camps de futbol.

L'exdirectora de l'IVAM, Consuelo Císcar. EFE

L'àtic a València del matrimoni també alberga part de la col·lecció familiar, tal com va contar el periodista i crític d'arquitectura de La Vanguardia, Llàtzer Moix, en una visita al domicili de Blasco i Císcar que relata en el seu llibre Queríamos un Calatrava (Anagrama, 2016): “L'àtic és ampli i assolellat, i està enrajolat d'obres d'art fins al sostre. Les parets llueixen satisfetes de quadres. Els repeus desborden escultures de xicotet format. De Miró a Adami, passant per Navarro i un llarg etcètera. No veig un blanc en els murs, malgrat estar pintats, crec, d'aqueix color. Hi ha fins i tot quadrets penjats sota un tram d'escala, o en sostres inclinats a 45 graus. Els propietaris pateixen potser l'horror al buit artístic”.