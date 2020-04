La Generalitat Valenciana recupera 170 milions en polítiques d'habitatge que no va gastar en 2019 per a afrontar la crisi del coronavirus

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana ha incorporat al presupuesto de 2020 diversos romanents d'exercicis anteriors per un valor total de 270 milions d'euros, quantitat que es destinarà a afrontar la crisi de la COVID-19.

Es tracta de dues partides diferents: una de 170,6 milions d'euros en crèdits d'ingressos finalistes destinats inicialment a actuacions en matèria d'habitatge, infraestructures i eficiència energètica en seus judicials; i una altra de 99,7 milions del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva (també conegut com a Pla Camps).



En el cas de la partida provinent d'habitatge són exactament 170.620.549,93 euros i es tracta de crèdits no executats en 2019 i en què en la seua majoria també estava implicat el Ministeri de Foment.



Pel que fa a les partides del Pla Camps, són un total de 99.674.812,89

euros i es tracta de partides que, en la seua gran majoria, al voltant de 87 milions, tenen el seu origen en legislatures en les que encara governava el PP en la Generalitat. En la resolució de la Conselleria d'Hisenda s'explica que, segons el Decret llei 3/2016, de 27 de maig del Consell, la liquidació d'aquest pla es fixava el 30 de juny de 2019 com a data de finalització, però que en la Llei 9/2019, de 23 de desembre, la data en què les inversions hauran de quedar degudament acreditades i presentades en la conselleria competent s'amplia fins al 31 de desembre de 2021.