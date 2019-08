La rescatada entitat semipública valenciana que avala empreses gasta 3,7 milions en assessorament extern malgrat que té 46 treballadors

Afín SGR, l'entitat valenciana semipública que avala projectes per a petites empreses -l'homòloga a la polèmica Avalmadrid, tant d'actualitat aquests dies- comença a alçar el cap després de la injecció de quasi 200 milions d'euros en 2017 per a tapar el forat dels anys de gestió del PP. L'entitat que presideix Manuel Illueca ha incrementat de manera exponencial la concessió d'avals en 2018, tot que encara segueix en pèrdues i el passat 18 de juny va haver de realitzar una reducció de capital de 30 milions d'euros per a no haver de tancar.

En 2018 l'entitat va perdre 4,1 milions d'euros, 4,7 en 2017 i uns altres 11 milions en 2016. Això sí, l'any passat va fer un gran pas per a la credibilitat davant la banca en amortitzar 37,6 milions d'euros de deute gràcies a la venda a un fons d'actius de l'entitat per 28 milions i de les seues dues seus a València i Alacant. Afín SGR encara deu 46 milions a la banca més uns altres 39 en deute subordinat.

A més, a la Generalitat Valenciana ha de retornar-li 25 milions -la resta que va posar ho va fer a fons perdut- mitjançant "actius no corrents mantinguts per a la venda", és a dir, immobles que de moment està traspassant a fons per a obtindre liquiditat i pagar a la banca. Fonts de l'entitat precisen que també es pot abonar aquest deute amb la venda dels actius.

Afín SGR té una plantilla de 46 treballadors, sis en llocs directius que van percebre uns salaris de 348.000 euros en 2018. El cost total en sous va ser de 1,5 milions més els costos en Seguretat Social, que va portar les despeses de personal a quasi els dos milions d'euros. Quasi el mateix que tots els ingressos que va aconseguir l'entitat per emissió d'avals i lloguers d'immobles propietat de la SGR: 1,6 milions i 399.000 euros, respectivament.

La despesa més gran que ha tingut Afín SGR ha sigut en concepte de "serveis professionals". En 2018, es van superar els 3,7 milions d'euros en aquest concepte, 1,2 més que l'any anterior. Des de l'entitat que presideix Manuel Illueca han explicat que aquesta despesa s'ha dedicat a "assessorament legal i comercial" en els diferents processos de venda. A part, cal afegir els 45.000 euros que va cobrar en 2018 KPMG per realitzar l'auditoria de l'entitat.

Afín SGR va vendre les seus de l'entitat a València i Alacant i va aconseguir quasi quatre milions d'euros, diners que també van ser dedicat a amortitzar deute amb la banca. Així, als lloguers de les actuals seus de l'entitat avalista hi va dedicar 93.000 euros en 2018. 12.300 euros al mes per les instal·lacions del carrer Justícia número 4, propietat del Banc Sabadell, i 2.600 euros al mes per la seu d'Alacant.

Per a evitar els "forats" de l'era PP, en Afín SGR tornen a avalar part de les seues operacions -entre el 20% i el 75% del total- amb la Compañía Española de Reafinanciamiento (Cersa), la germana major estatal. Per aquesta "assegurança" -els tècnics de Cersa tornen a estudiar les operacions-, Afín SGR va abonar 638.000 euros en 2018. Més de la tercera part del que va ingressar pels seus avals.