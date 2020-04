Retrat al confinament amb les dades massives de l’ús de l’aigua: “Tots els dies són diumenge, però el consum s’afona per a aplaudir els sanitaris”

Són les 19.59 de dimecres i María del Carmen, una dona de 70 anys que viu sola, espera darrere de la porta eixir al balcó per aplaudir els sanitaris que es juguen la vida en la lluita contra el coronavirus. Per a María del Carmen, les huit de la vesprada són el millor moment del dia. El seu espai de comunió amb el veïnat i el seu toc diari amb la realitat. L’alegria que destil·len els vítols i els aplaudiments són un bon antivirus per a combatre els dies tan anodins davant del televisor.

Però quanta gent ix a homenatjar tots els dies als sanitaris? Moltíssima. Tanta, que el consum d’aigua es redueix de manera important durant uns minuts i torna a pujar quan la majoria de la ciutadania confinada comencen a fer el sopar o a dutxar-se després d’un dia infaust. “Només notem aquest tipus de variacions quan arriba la mitja part de partits de futbol importants”, explica Juan José Pérez Palomar, directiu de l’Empresa Mixta Metropolitana (Emimet), que ofereix el servei d’aigua a València i la seua àrea metropolitana. Com quan quasi tot Espanya contenia la respiració en la pròrroga de la final de la Copa del Món de Sud-àfrica.

Gràfica del consum d’aigua a València i la seua àrea metropolitana: es manté estable fins a les 20 hores, en què cau, i després repunta per a l’hora de sopar.

La tecnologia de les dades massives aplicada a la gestió de l’aigua permet a Emimet, empresa en què participen l’Ajuntament de València, els municipis de l’àrea metropolitana i Global Omnium, tindre un control exhaustiu del consum de l’aigua, cosa que facilita, al seu torn, seguir al segon el comportament de la població per a donar així la millor pressió en tot moment o localitzar fuites d’aigua que puguen complicar la factura al client a final de mes. “Des que estem en estat d’alarma, tots els dies són caps de setmana, en concret, diumenge”, relata Pérez Palomar.

El consum de l’aigua, segons aquest enginyer, revela que la població ha retardat l’hora d’alçar-se. “El primer pic de demanda d’aigua el tenim entre les nou i les deu, mentre que de normal entre setmana aquest pic és entre les set i les huit”, apunta. Després d’aquesta punta de necessitat, el consum d’aigua es desploma fins al migdia, l’hora de dinar. “Passa el mateix per als sopars i el consum s’allarga més perquè la gent es fica al llit més tard”, afirma.

Sobre la caiguda de consum de les 20 hores, el representant d’Emimet assenyala que “es va observar des del primer dia”. “Vam detectar variacions en la pressió i vam pensar que era una anomalia, però després vam veure que es repetia tots els dies a la mateixa hora”, conta.

Juan José Pérez Palomar, en el lloc de comandament que controla tot el circuit d’aigua informatitzat.

Una altra dada important que revela el consum de l’aigua és que les principals zones de platja fora del nucli urbà de la ciutat de València no han tingut un increment considerable del consum. “Els valencians no se n’han anat a la segona residència del Perellonet. Estan complint el confinament, segons les dades de la telelectura”, afirma. Pérez Palomar també lloa el “consum responsable” d’aigua que s’està fent, ja que no se n’incrementa el volum mitjà: “La gent no es dutxa quatre vegades al dia”.

Pel que fa a la xarxa subterrània de canonades i la connexió amb la Presa i Picassent –punts de subministrament–, aquest enginyer de Global Omnium assegura que el servei “està garantit” i que es comporta amb normalitat. “Si no tinguérem la tecnologia que ens permet veure el comportament de la demanda en temps real, estaríem espantats. Això que vivim a hores d’ara és nou i no hauríem pogut saber quan cal imprimir més pressió d’aigua o quines actuacions hauríem d’escometre”, manifesta.

Comptadors intel·ligents i sensors, però també “bessons digitals”, que és la còpia informatitzada de la xarxa real. Així, des del centre de comandament, els tècnics tenen un mapa en què es pot controlar cada punt crític les 24 hores del dia.

Les dades massives en l’aigua ja han permés a les empreses que ho apliquen disposar d’informació molt vàlida dels usuaris. Com quan alerten les autoritats quan detecten que el comportament d’una persona dependent se n’ix de la normalitat. Els tècnics poden avisar la treballadora social perquè vaja al domicili a interessar-se per la persona que hi viu sola.