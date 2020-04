Ribera Salud abonarà 13 milions d’euros a la Generalitat per les liquidacions pendents de l’hospital d’Alzira

La Generalitat Valenciana ha resolt un dels conflictes que arrossegava des de fa anys amb Ribera Salud, l’empresa concessionària que va gestionar l’hospital d’Alzira de l’any 2003 al 2018, en què va acabar el termini de la concessió, cosa que va permetre a la Conselleria de Sanitat recuperar la tutela pública de tot el departament sanitari de la Ribera, després d’una virulenta batalla judicial amb la companyia.

No obstant això, amb l’hospital i la resta del departament ja en mans públiques, no va acabar el conflicte entre la Conselleria i Ribera Salud, ja que van quedar pendents les liquidacions dels anys 2013, 2014 i 2015, és a dir, el balanç econòmic que determina, segons diversos conceptes, si al final de cada exercici la companyia ha de tornar diners de més que haja rebut de l’Administració o si, per contra, la concessionària ha gastat més i és la Conselleria qui li ho ha de reembossar.

Aquestes liquidacions també estaven judicialitzades amb un embull de recursos, alguns dels quals pendents encara de resolució.

Finalment, serà la concessionària, Ribera Salud, la que haurà d’abonar un total de 13 milions d’euros a la Conselleria de Sanitat.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica divendres l’acord transaccional subscrit el 18 d’abril de 2019, sobre diversos procediments de caràcter econòmic, derivats del contracte subscrit entre totes dues parts per a la prestació de serveis d’atenció sanitària integral en el Departament de Salut de la Ribera. L’acord transaccional va ser, així mateix, homologat per diferents actuacions del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

A més, el Consell Jurídic Consultiu va emetre el 23 de gener de 2020 un dictamen en què estimava que l’acord transaccional del 18 d’abril de 2019 és susceptible de convalidació pel Consell mitjançant decret. En el dictamen es conclou que es considera justificada la conveniència dels acords adoptats.

Segons l’acord subscrit per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i pel conseller delegat de Ribera Salud, Alberto de Rosa, pel qual les parts es comprometen a deixar sense efecte els recursos judicials en curs, dels diferents càlculs duts a terme queda un saldo de 13 milions d’euros a pagar per Ribera Salud a la Conselleria de Sanitat.

La quantitat sorgeix com a conseqüència de la revisió de la prima per capita que abona la Conselleria a la concessionària en funció de la població del departament, les despeses dels sistemes d’informació, de les telecomunicacions, la facturació intercentres, les despeses del comissionat, els pagaments de l’impost sobre béns immobles (IBI), les nòmines del personal de la Conselleria, el cànon per ús d’immobles, la taxa per productes hematològics, l’atenció primària a forans, els pacients no acreditats i els corresponents a l’hospital d’Alzira atesos en altres comunitats autònomes.