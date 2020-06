Ribó emplaça el ministre Ábalos i el conseller Espanya: "La realitat és que València ha rebut zero euros per a transport públic"

"Els fets són molt clars i són que, al final, el transport públic de València rep zero euros de Madrid, siga la culpa del Govern, de la Generalitat o de l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)". Així s'ha pronunciat aquest dimarts l'alcalde de València, Joan Ribó, després de conéixer la informació publicada per eldiario.es relativa als 200 milions d'euros de finançament estatal que rebrà l'Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona, una part dels quals destinarà als autobusos urbans de la ciutat, segons va confirmar el mateix organisme.



Ribó ha anunciat que sol·licitarà una entrevista tant amb el ministre de Transports, José Luis Ábalos, com amb el conseller del mateix ram, Arcadi España, per a traslladar-los la situació per la qual està travessant l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, que demanarà un crèdit de 27,2 milions d'euros per a cobrir les pèrdues generades per la pandèmia: "El finançament de l'EMT és el gran problema econòmic d'aquest Ajuntament perquè és una empresa 100% municipal".

Segons va confirmar a aquest diari l'Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona, entitat equivalent a l'ATMV, perquè el Ministeri de Transports calculara l'ajuda que li correspon va traslladar la reducció econòmica registrada en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), entitat que gestiona la xarxa de metro i autobús tant de Barcelona com de la seua àrea metropolitana i que, per tant, destinaria part de l'ajuda rebuda als autobusos de la ciutat.

No obstant això, el Ministeri de Transports, que dirigeix el socialista valencià José Luis Ábalos, ha aclarit que "en els serveis ferroviaris (metre, tramvia) i els serveis integrats en els consorcis de Madrid i l'ATM de Barcelona es finança la caiguda d'ingressos tarifaris dels serveis de transport públic de competència autonòmica calculats com 1/3 dels ingressos anuals per tarifa d'aquests serveis en 2018".

El ministeri ha afegit que en aquests consorcis de Madrid i Barcelona, que compten també amb finançament dels ajuntaments i en els quals els ingressos per tarifa inclouen de manera indiferenciada serveis de diferents modalitats (de competència local i autonòmica), s'aplica una metodologia específica: "A partir dels ingressos anuals per tarifa, es calcula l'import del fons que els correspondria; posteriorment, aquest import es redueix en la mateixa proporció de participació de les entitats locals en aquests consorcis".



Així, per exemple, en el cas del Consorci de Madrid l'import calculat com el terç dels ingressos anuals per tarifa es redueix un 14% (que és el que van finançar les entitats locals al Consorci en 2018) i en el de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona el 37% (que és el que van finançar les entitats locals al consorci en 2018).

Per tant, en les dades de pèrdua d'ingressos aportats per les entitats metropolitanes de Madrid i de Barcelona no es tindran en compte, o es "llevaran", els dels autobusos urbans de totes dues ciutats a l'hora de calcular la quantia econòmica final que se'ls assignarà, ja que en tots dos casos podran acollir-se al fons específic per a transport públic urbà que el Ministeri de Transports negocia amb el d'Hisenda, al qual podran acollir-se els ajuntaments com el de València amb empreses municipals de transports.

Tot i això, ja siga des del ministeri o des de la conselleria de Transports, l'ATMV creada l'any 2017, en la qual estan integrades tant Metrovalencia com l'EMT, ha sigut la gran desapareguda, a diferència del que ha succeït tant a Madrid com a Barcelona.



El diputat valencià de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha insistit que "la ciutat de València no rebrà ni un sol euro i en els Pressupostos Generals de l'Estat, Madrid rep 126,9 milions, València només rep 10 milions d'euros i altres ciutats reben quantitats ridícules".



Baldoví ha insistit que "no es pot pretendre que tot comence a Madrid i Barcelona. Espanya és molt més plural i més àmplia i altres àrees metropolitanes haurien de tindre's en compte. L'Ajuntament de València s'ha plantejat un crèdit de 27 milions per a quadrar els comptes de l'EMT. Hem de demanar crèdits per al nostre finançament i per al transport. La mateixa aturada s'ha produït a Madrid que a València. És una garrotada del ministre de Transports".