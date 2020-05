Ribó reclama al Govern finançament per al transport públic i una campanya per a fomentar-lo que evite un augment de trànsit

L'alcalde de València, Joan Ribó, va reclamar aquest dimecres a la vesprada al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que el Govern central active "urgentment mecanismes de compensació econòmica" per a fer front a la pèrdua "de més del 90% d'usuaris del transport públic" per la COVID-19, i que a València "arrossega la discriminació per no tindre un contracte-programa com el que tenen la resta d'àrees metropolitanes, com Madrid i Barcelona".

A més, va reivindicar que els romanents de tresoreria de l'any passat, "aconseguits gràcies a la bona gestió econòmica de l'Ajuntament, es puguen usar també per a aquesta finalitat".

El primer edil va traslladar aquesta petició durant la reunió per videoconferència amb el ministre de Transports i els alcaldes de les quinze ciutats més poblades

d'Espanya. El ministre va prendre nota de totes les reivindicacions per al seu estudi.

Ribó també va demanar "una campanya de suport al transport públic", perquè arran de la pandèmia "la percepció de la ciutadania és que no és segur per la possibilitat de contagi i ens preocupa que augmente l'ús del vehicle privat i la contaminació".

En primer lloc, va assenyalar Ribó al ministre Ábalos, "que és necessari recordar a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que els superàvits de l'any passat són fons municipals i hem de poder-los gestionar per a les pròpies necessitats de València, atenint a l'autonomia municipal".

L'alcalde va tornar a reivindicar que l'Ajuntament puga gastar el romanent de 2019, que ascendeix a 60 milions d'euros, per a fer front a la crisi sanitària, social i econòmica i va defensar l'autonomia local davant la petició de la ministra d'Hisenda de recaptar tots els superàvits de les Corporacions locals per a fer front als problemes de liquiditat ocasionats per la COVID-19: "També, si fa falta, per a afrontar part del finançament extraordinari que necessitaran les empreses municipals de transport".

Ribó va manifestar que, a causa de la crisi, "el transport públic ha perdut més del 90% d'usuaris i necessita urgentment mecanismes de compensació econòmica per a fer front aqueixa situació".

En el cas de València, aquest fet es veu agreujat "per no tindre un contracte-programa com el que tenen la resta d'àrees metropolitanes, com Madrid i Barcelona".

D'altra banda, "és necessari una campanya de suport al transport públic, perquè una conseqüència negativa de la pandèmia és que ha quedat en la percepció de la ciutadania que el transport públic no és segur per la possibilitat de contagi". "I no és així", va prosseguir l'alcalde.

"Ens preocupa el fet que, al no usar-se el transport públic, puga augmentar l'ús del vehicle privat i la contaminació".

Així li ho va transmetre l'alcalde al ministre de Transports en la trobada en el qual també han participat els alcaldes de les quinze ciutats més poblades de l'Estat (Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, la ciutat balear de Palma, Las Palmas, Bilbao, Alacant, Còrdova, Valladolid, Vigo i Gijón).