Ribó demana al Govern que “no hi haja més demores” en el projecte del túnel ferroviari de València

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha demanat al Govern central que "no hi haja més demores" en el projecte del túnel ferroviari que ha de travessar València des de l’actual Estació del Nord cap al nord de la ciutat.

Com ha informat eldiario.es, el Ministeri de Transports ha prorrogat 12 mesos la redacció de l’estudi informatiu del túnel passant encarregat el 5 de març de 2018 amb un import de 551.481 euros, el termini d’execució del qual era de 24 mesos i que va caducar, per tant, el 5 de març passat. Fonts ministerials han explicat que l’objectiu de la pròrroga és "estudiar la solució més adequada" per a aquesta infraestructura, pressupostada en uns 850 milions d’euros, que costejarà íntegrament el departament que dirigeix el ministre socialista valencià, José Luis Ábalos.

Ribó ha destacat la importància del túnel passant, "més encara en una situació com la que vivim a hores d’ara, ja que el nostre deure com a governants és propiciar que hi haja una reactivació i un rellançament de l’economia que faça superar la crisi socioeconòmica que ja està generant el coronavirus: el Corredor Mediterrani és una peça essencial per a l’economia valenciana i espanyola, que ajudarà la recuperació dels nostres sectors productius i fomentarà la generació d’ocupació, cosa a què no podem renunciar".

L’alcalde s’ha mostrat "segur que, amb un ministre de Transports valencià, el retard que ja tenim de quasi 20 anys –des del 2003– no es demorarà més, tenint en compte que València ni vol ni ha de ser el semàfor ferroviari d’Europa".

Joan Ribó ha posat l’accent en la diferència "històrica" de la manca d’infraestructures a València respecte d’altres ciutats d’Espanya: “Madrid té ja tres túnels passants, Barcelona dos i València zero. Per responsabilitat, l’economia, valenciana i espanyola, no poden esperar més".

Amb tot, l’alcalde també ha valorat que el canal d’accés que ha de servir per a soterrar les vies que entren a les estacions de Joaquín Sorolla i del Nord des del sud i per a acabar el Parc Central si que manté els terminis previstos, és a dir, aprovació del projecte d’execució del canal d’accés a l’octubre del 2020 i l’inici de les obres el 2021.

L’alcalde ha recordat que "el primer que cal abordar és la construcció del canal d’accés, que no es retarda, amb la qual cosa des de la ciutat donem un cert marge de confiança" perquè és la primera infraestructura que cal abordar, a què seguiran l’estació subterrània i finalment el túnel passant.

De la seua banda, la vicealcaldessa Sandra Gómez, ha comentat que "la primera cosa que hem de tindre en compte que és que en aquests moments tots els esforços del Govern estan anant a parar la pandèmia. En aquest context no es pot obviar que els procediments administratius també s’han vist afectats per la crisi sanitària i esperem que, quan passe, puguem recuperar tota mena de projectes".

Gómez ha afegit que "per descomptat, aquest és un dels més importants, perquè es tracta d’una infraestructura fonamental per al desenvolupament de la nostra ciutat, però també per al Corredor Mediterrani".

Per tant, "és lògic que es duga a terme amb totes les garanties perquè s’aplique la solució més adequada per evitar que quede obsoleta al poc de temps d’entrar en funcionament. Cal tindre en compte que es tracta d’una inversió de recursos molt quantiosa i, per tant, cal que tots els passos que es facen siguen segurs i encertats".

La vicealcaldessa s’ha mostrat segura que, "quan superem aquesta situació de crisi, serà molt important la inversió que rebem i València comptarà amb el Govern d’Espanya per a la recuperació econòmica".