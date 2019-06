Joan Ribó consolida la València del canvi

"Constate que l'has cuidada molt bé aquests quatre anys i com ho has fet tan bé, te la retorne perquè la cuides quatre anys més i per a la posteritat".

Així s'ha pronunciat aquest dissabte el recentment reelegit alcalde de València, Joan Ribó, quan el secretari general de l'Ajuntament li ha fet lliurament de la vara de comandament.

Ribó ja va renunciar de forma simbòlica a aquest element quan en 2015 va ser elegit alcalde després de 24 anys d'autoritari Govern de l'exalcaldesa Rita Barberá (PP) i aquest dissabte ha repetit aquest gest: "és un símbol que no va amb mi, amb la meua forma d'entendre la política, a mi m'agrada governar arribant a acords", ha explicat en diferents ocasions.

L'alcalde ha sigut reelegit gràcies als vots dels 10 regidors del seu partit (Compromís) i als set del PSPV, contra els 16 de l'oposició: vuit del PP, sis de Ciutadans i dos de Vox.