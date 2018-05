Ricardo Costa diu que Francisco Camps volia que Orange Market organitzara els seus actes com a president del PP valencià

L'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa ha afirmat aquest dijous que ni va participar en la contractació ni va prendre "cap decisió" sobre com organitzar el congrés nacional que el PP va celebrar en Fira València el 2008 a proposta de Francisco Camps i en el qual Mariano Rajoy va resultar triat president del partit.

La decisió es va prendre, segons declaracions d'anteriors compareixents, en un sopar entre l'extresorer Luis Bárcenas, Francisco Camps i la seua cap de gabinet, i el mateix Costa. Segons el popular, en el sopar només es va parlar de portar el conclave a València i el seu compromís es va limitar a mobilitzar la militància per a l'acte de cloenda. "Jo no tinc constància que s'assumira el compromís", ha dit en ser preguntat per si el PP valencià va prometre que pagaria la factura de mig milió d'euros que finalment va ordenar pagar un jutge a la direcció nacional pel citat esdeveniment.

No obstant això, no descarta que es donara una conversa entre Camps i Bárcenas prèvia o posterior a la seua presència en la cita. "El president del partit no demana permís al secretari general, ni al vicesecretari", ha afegit més tard.

Costa, ben entrenat en interrogatoris judicials, ha anat traslladant la responsabilitat a Camps, llavors president del partit, sense dir el seu nom. "Presidència volia que Orange Market organitzara els actes del partit. Jo cridava als secretaris provincials per a dir que l'empresa que anava amb el president era Orange Market", ha dit en ser preguntat per si va participar en l'intent d'expansió de l'empresa de la filial de la Gürtel per la Comunitat Valenciana. Álvaro Pérez va intentar fer-se amb l'organització d'actes en les diputacions de Castelló i Alacant que els seus dirigents van rebutjar.

Costa ha afegit que també es va comentar en aqueixa reunió que la direcció nacional obriria un concurs per a decidir quina empresa organitzava el congrés -en el qual finalment la triada no va ser Orange Market, sinó l'empresa de la seua cunyada-. També ha negat haver rebut ordre alguna sobre no contractar amb Orange Market, perquè, d'haver-se donat, haguera cessat la relació.

Durant la seua compareixença en la comissió de les Corts que investiga la gestió de Fira València, s'ha remès en nombroses ocasions a la seua declaració en l'Audiència Nacional, especialment quan ha sigut preguntat pel finançament il·legal del partit.