Ripoll diu que va ser l'alcalde de La Nucia qui li va suggerir que contractara amb Orange Market una gala d'esports

L'expresident de la Diputació d'Alacant i del PP de la mateixa província, el tercer baró popular que passa aquest dijous per les Corts Valencianes, ha seguit la línia dels seus antecessors en la comissió d'investigació dels recintes firals. José Joaquín Ripoll, oposició a Francisco Camps en el partit, va ser president provincial fins que va dimitir el 2011 per la seua imputació en el 'cas Brugal'.

Ripoll ha negat vinculació de la institució que dirigia amb Orange Market, l'empresa dels capitosts de la trama Gürtel, malgrat que el diputat d'esports apareix citat en els enregistraments. En concret, en una conversa, Francisco Correta comenta que l'alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, diputat d'esports llavors i vicepresident actual de la Diputació amb César Sánchez, els organitza una festa: "Bernabé ens va dir que en muntava una de puta mare amb ties al seu poble". Més endavant, i segons ha reconegut el mateix Ripoll, es van barallar.

Preguntat per la diputada de Compromís Mireia Mollà, l'expresident provincial ha dit que Bernabé Cano li va suggerir que contractara amb Orange Market per a organitzar una gala esportiva a Alacant i un acte electoral del partit. "El diputat d'esport [Bernabé Cano] va voler que [Orange Market] fera la gala i la resta entra en l'àmbit en el partit. Com a president provincial vaig considerar que en aquell congrés, que era de confrontació, apuraríem fins a les últimes la decisió", ha dit Ripoll. "No vaig autoritzar ni un acte ni un altre i no li diré altres coses perquè no són motiu d'aquesta comissió", ha afegit l'expresident provincial.

El congrés del PP provincial del 2008 va situar Ripoll com a líder alacantí enfront de Manuel Pérez Fenoll, el candidat de Francisco Camps, per una diferència de cinc vots.

Posteriorment, el PP de la província d'Alacant va pagar 12.000 euros a Orange Market per un acte de Luis Díaz Alperi, alcalde d'Alacant, en el port, el 24 de febrer del 2007. "Ens van demanar que ho posàrem com a despesa nostra" ha dit Ripoll, que diu que l'organització provincial no va pagar aqueixa despesa. "L'acte no el va organitzar la direcció provincial però ens van demanar que ho incloguérem en els comptes electoral. No sé si ho va fer la local o l'autonòmica. Em fa parlar de coses que no són d'aquesta comissió. No vam participar com a direcció provincial, però es va fer a Alacant i es va incloure en el resum de despeses electorals", ha assenyalat.