VÍDEO | Ritual contra el Covid-19 en el terrat del monestir més antic de València

La crisi del coronavirus està propiciant escenes una mica surrealistes en la desèrtica ciutat de València. El matí d'aquest dimecres s'ha celebrat una mena de cerimònia en el terrat del Real Monestir de la Santíssima Trinitat de València, el més antic de la ciutat, situat al carrer de la Trinitat número 13, cantonada amb el carrer d'Alboraia.

L'arxidiòcesi de València va ordenar la suspensió de les "celebracions públiques de la santa missa amb fidels en totes les esglésies", segons un comunicat del passat 14 de març. De fet, la instrucció de la jerarquia catòlica és que els fidels espanyols seguisquen els resos per la televisió, la ràdio o Internet.



El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, va demanar als sacerdots que "incloguen peticions per a l'erradicació de la pandèmia, i pels morts, malalts i les seues famílies, i també pels professionals sanitaris abnegats, i dedicats a costa de les seues pròpies vides a salvaguardar les nostres pensant en el bé comú".



En el Monestir de la Trinitat, un sacerdot i mitja dotzena de monges han realitzat un ritual en el terrat de l'edifici, sobre les 10h del matí d'aquest dimecres. Pocs minuts després, han baixat al convent per les escales que accedeixen al terrat.



El monestir, una joia del patrimoni cultural valencià, va ser declarat en 1983 bé d'interés cultural. En 2014, la comunitat de monges Clarisses van abandonar el conjunt d'edificis, que inclou l'església, el monestir, un esplèndid pati i fins i tot un refugi subterrani que es va utilitzar durant la Guerra Civil i que encara conserva els característics conductes de ventilació.



Fa dos anys, la comunitat de religioses Serves de la Llar de la Mare van prendre el testimoni i des de llavors s'han dedicat a ajudar els sacerdots de l'Hospital Clínic i a donar catequesi en diverses parròquies.



Els capellans celebren "en privat l'Eucaristia", segons el comunicat de l'arxidiòcesi de València, i han de romandre "sempre disponibles per a l'atenció espiritual, especialment per als malalts i necessitats de consol espiritual".



"L'oració i la caritat d'evitar i no propiciar contagis és el que podem fer en aquests moments", va dir als fidels i sacerdots en un altre comunicat l'arquebisbe de València, Antonio Cañizares.