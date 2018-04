Rosa Pérez s'imposa en Esquerra Unida del País Valencià i Alberto Garzón suma una altra federació a la seua causa

La votació ha resultat fins i tot més clara del que vaticinava el bloqueig que es va produir amb l'elecció de la meitat dels 120 membres del Consell Polític per votació de tots els afiliats el passat 25 de febrer. La diputada provincial de València Rosa Pérez Garijo ha sigut triada nova coordinadora general d'Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en la reunió del Consell Polític ja complet, amb els representants de les comarques, celebrada aquest dissabte.

Pérez Garijo, que representa al sector afí al coordinador general d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, s'enfrontava a Rosa Albert, i si al febrer la situació va quedar bloquejada perquè els seus suports es dividien exactament per la meitat (30 a 30), ara Pérez Garijo ha obtingut 64 vots a favor enfront de 47 en contra i 6 abstencions.

L'elecció de Pérez Garijo posa fi a un període d'interinitat que es va obrir amb la marxa de l'anterior coordinador general, David Rodríguez, arran de l'escàndol que va causar que el seu viatge a Cuba per a assistir als funerals de Fidel Castro fóra pagat amb diners públics del grup d'EUPV en la Diputació d'Alacant. Rodríguez pertanyia al sector contrari a Garzón. Per això, la bolcada en la direcció de la federació valenciana suposa una excel·lent notícia per al líder d'IU.

Rosa Pérez Garijo ha plantejat recuperar la presència pública de l'organització, bastant absent del debat polític després de quedar fora de les Corts Valencianes el 2015, i preparar la interlocució amb Podem per a negociar una confluència de cara a les eleccions autonòmiques i locals del 2019.

Nova executiva

La nova executiva d'EUPV ha quedat triada a mitges. Després d'intentar un acord d'integració, Rosa Pérez Garijo ha optat per posar a votació 12 dels 23 integrants i deixar 10 llocs vacants per als partidaris de Rosa Albert i un per al xicotet sector vinculat a l'excoordinadora general Glòria Marcos.

Els 12 membres de la nova executiva han rebut 60 vots a favor, 37 en contra i 16 abstencions.