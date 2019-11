‘Same Bullying’, una vacuna ‘digital’ contra el ciberassetjament escolar en xarxes socials

La primera vacuna digital contra el ciberassetjament escolar en xarxes socials. D’aquesta manera defineixen Same Shield els seus creadors, aquesta eina desenvolupada per l’empresa valenciana Encamina, SameBullying. Aquesta solució d’intel·ligència artificial permet als educadors, “amb un tauler de control ben senzill, identificar paraules o imatges inadequades, obtindre l’historial d’incidències, fer seguiments personalitzats o afegir observacions per a detectar i revertir conductes”, tal com explica Pako Giménez, director corporatiu d’Encamina.

Es tracta, com reconeix Javier Iniesta, creador de SameBullying juntament amb Juan Fernando Hernández, de defensar la víctima, però també “canviar el focus” amb l’objectiu de detectar els ciberassetjadors “abans que ho siguen”. No actua com una mena de control parental, sinó com a intermediari: “No pensem a tallar de colp, sinó que el que fem és llançar una alerta, actuar com a intermediaris i advertir els centres educatius o els tutors de determinades conductes perquè siguen ells els que actuen amb els menors i les seues famílies”.

SameBullying “és una intel·ligència artificial que detecta, prevé i tracta el ciberassetjament en xarxes socials; utilitza els serveis cognitius de Microsoft per a identificar no solament les paraules i les imatges inadequades, sinó també el context en què es troben”, descriu Iniesta. A més, prossegueix, està sent “educada” per professionals que treballen perquè el tutor digital que té integrat “siga eficaç i acceptat pels menors”.

Diversos premis i reconeixements

La idea sorgeix l’any 2017 en un esdeveniment a la Universitat Catòlica de San Antonio de Múrcia (UCAM) organitzat per la Fundació Telefònica, que buscava aplicacions “per a ajudar el món”. “En 24 hores en creem la primera versió que rep un primer premi” de l’Institut Tecnològic de Múrcia (UCAM), apunta Iniesta. A aquests primers guardons han seguit altres reconeixements, com el de millor projecte d’emprenedoria social i digital de l’any per a la Fundació Telefònica (el més creatiu i innovador d’Espanya), un altre per part de Microsoft a Encamina per aquesta iniciativa com a Millor Partner en Solucions amb Impacte Social o el de la Secretaria d’Estat per a l’Avanç Digital, concedit fa a penes uns quants dies.

No es tracta d’una aplicació exactament, sinó d’una eina –pot ser utilitzada per pares i mares– que s’activa des de la mateixa xarxa social del menor –tant en un ordinador com en una tauleta o en el mateix telèfon mòbil– perquè quede protegida. Quan es detecta un missatge inadequat, una imatge de contingut adult, SameBullying envia un missatge “positiu” al menor.

Segons l’informe ‘Jo no jugue a això’ de Save the Children s’estima que el nombre d’estudiants de centres públics que han patit assetjament s’eleva a 111.000 xiquets i 82.000 xiquetes. Quant als estudiants d’ESO projecten una xifra de 64.000 i 39.000 alumnes que es reconeixen com a assetjadors i ciberassetjadors, respectivament. “No podem acceptar que un de cada quatre menors haja insultat usant Internet o el mòbil i que ningú no sàpia ni puga prendre mesures per a previndre i evitar aquests comportaments”, subratlla.

Aquesta vacuna digital tan pionera encara no s’ha implementat als centres educatius.