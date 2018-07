Pedro Sánchez i Ximo Puig: un passeig estival i molts "selfies" però cap compromís polític

Abraçades efusives amb Ximo Puig, el president autonòmic valencià. Somriures per a l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. Algun que altre selfie amb els espontanis als quals els seus guardaespatles deixaven acostar-se. Mirades còmplices i divertides cap als que li cridaven "Pedrooo!” des de les voreres. Tot durant un lent passeig pel centre de la ciutat acompanyat de Puig que ha acabat en la seu de la Delegació de la Generalitat, on tots dos han tingut una reunió de 45 minuts.

Això és tot el que la premsa i els ciutadans que divendres han seguit la visita a Castelló de Pedro Sánchez, president del Govern, han pogut percebre. A pesar que aquesta trobada s'havia anunciat en l'agenda oficial i de l'intent dels periodistes de preguntar-li des de l'altre costat del seu personal de seguretat, el cap de l'Executiu no ha contestat preguntes ni ha fet cap comentari davant els micròfons.

Només Puig ha fet declaracions després de la marxa de Sánchez. Ha afirmat que la reunió havia sigut “positiva” i que el president havia demostrat “empatia” cap als valencians. També ha destacat que “té una idea clara del que ha de ser l'Espanya plural”.

Amb empatia, però sense compromisos concrets

Pedro Sánchez passeja amb Ximo Puig per Castelló. Belén Toledo

Així les coses, l'únic resultat de la reunió és estètic: el de la complicitat que tots dos mandataris volien transmetre a través de les imatges d'un passeig estival entre bromes i comentaris amables pels carrers de Castelló i d'una trobada, programada hores abans de l'habitual presència del president en el Festival Internacional de Benicàssim, que ofereix la seua actuació estrella amb The Killers.

La falta de conclusions polítiques després de tota aquesta posada en escena és la confirmació que, de moment, la “empatia” que destaca Puig és l'única cosa que Sánchez pot oferir-li després d'un començament de mandat amb poques manyagues cap a la Comunitat Valenciana.

Dies abans, el mateix Puig havia qualificat la trobada com un “gest” del president cap a la Comunitat. La definició va ser exacta, perquè en això ha quedat tot. No hi ha hagut cap declaració per a la premsa que poguera fer pensar en qualsevol acord o concessió política que supose una novetat sobre la ferida oberta a la Comunitat Valenciana, l'infrafinançament, que Sánchez ja va dir fa algunes setmanes que intentarà embenar, però que no guarirà.

Queixes a la Comunitat Valenciana

Precisament, el president espanyol va anunciar aquesta trobada “informal” en el Congrés dimarts passat, enmig dels retrets de Joan Baldoví, el diputat de Compromís -el partit soci de Govern del PSOE a la Comunitat Valenciana-, que va enlletgir a Sánchez la seua negativa a reformar el sistema de finançament autonòmic.

No va ser l'única queixa: des que el recentment estrenat govern socialista va anunciar al juny que no es veu amb suports ni temps suficient per a obrir aquest meló, també Podem -l'altre soci d'investidura de Puig-, Ciutadans i PP han criticat que Sánchez haja desistit de reformar el sistema en un moment tan primerenc del seu mandat.

L'Executiu sí que ha anunciat mesures pal·liatives per a la falta de finançament. El dijous, es va aprovar en el Consell de Política Fiscal i Financera una ampliació del dèficit que donarà més oxigen als governs regionals. En concret, suposarà un increment dels recursos autonòmics de prop de 2.400 milions d'euros. El conseller d'Hisenda valencià, Vicent Soler, es va abstenir perquè, encara que la mesura beneficia aquest territori, els avanços són insuficients.

Tot això ho hauran de consultar els castellonencs en les notícies dels últims dies. No ho han sentit de llavis del seu president, que a l'eixida de la reunió ha caminat alguns metres pel cèntric carrer Major de Castelló acompanyat de Puig enmig d'una gran expectació. Amb no poc treball, ha aconseguit pujar al cotxe oficial. Eren dos quarts de set i la calor del migdia havia deixat pas a una brisa agradable. L'hora ideal per a prendre el camí del FIB.