Sanitat confirma 4 nous casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana i espera instruccions del Govern sobre les Falles

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha confirmat aquest dilluns quatre positius més per coronavirus en la Comunitat Valenciana, dos a València, un a Castelló i un altre a Alacant.

Amb aquestes dades, el nombre de positius actius ascendeix a 44, dels quals 15 estan ingressats, tres d'ells en estat greu, i la resta estan en tractament en els seus domicilis.

Sobre el partit que disputarà el València CF contra el Atalanta aquest dimarts a Mestalla, Barceló ha afirmat que no ha variat el criteri que es jugue a porta tancada: "jo entenc qualsevol opinió, només vull traslladar que totes les mesures es prenen amb criteris científics i en funció del que diuen els tècnics".

Quant a possibles restriccions d'actes multitudinaris en Falles, la consellera ha explicat que a les 13.00 hores està previst el Consell Interterritorial convocat pel Ministeri de Sanitat amb la resta de comunitats autònomes i que el dijous hi haurà un altre Consell.

Així, ha assegurat que "totes les comunitats prenem les mateixes mesures perquè tinguen l'efecte que han de tindre; seguim en fase 1 de contenció i hui dia no hi ha una altra mesura ni un altre criteri que ens diga que hem de suspendre Falles".

En aquest sentit, sobre la decisió del Govern basc de tancar tres col·legis, Barceló ha comentat que aquesta mesura com qualsevol altra que es prenga està avalada pel Ministeri perquè cada comunitat té una situació per casos concrets que s'han produït i per tant, poden proposar mesures puntuals per a la seua aplicació.

Respecte a la reunió de les 13.00 hores del Consell Interterritorial, ha assegurat que el Govern exposarà la situació en aquests moments: "el Ministeri està al corrent de l'agenda fallera i el ministre de Sanitat ha dit que no ha vist gens especial que afecte les Falles".

En el cas de la Comunitat Valenciana, Barceló ha dit que se sap "d'on venen els positius i per tant la situació en aquests moments està controlada". Per aquest motiu, ha descartat en aquests moments tancar residències o col·legis.