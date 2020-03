Sanitat confirma quatre nous casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana i els positius s'eleven a 22

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha informat aquest dimecres que s'han confirmat quatre nous casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, tres a Alacant i un a València.

Així, ha explicat que el pacient que al principi es va considerar aquest dimarts com a afectat a l'Hospital de Manises, ha donat negatiu en la segona prova, per la qual cosa la xifra total d'afectats en l'autonomia valenciana en aquests moments és de 22.

🔉@anabarcelochico

confirma 4 casos nuevos de #coronavirus en la #Comunitat, lo que eleva a 22 los positivos, una vez descartado el caso detectado ayer en Manises

🏥 1 varón en @GVAsaludstjoan

🏥 1 varón en @GVAhOrihuela

🏥 1 joven en @GVAsalualicante

🏥 1 varón en @HGUVALENCIApic.twitter.com/kTt4YCRXZm — GVA Sanitat (@GVAsanitat) March 4, 2020

Dels quatre nous casos, el primer s'ha detectat a l'hospital de Sant Joan d'Alacant, el qual va viatjar a la zona de risc d'Itàlia. Un altre s'ha registrat a l'hospital del Baix Segura a Oriola i es tracta d'un home que va viatjar al nord d'Itàlia a la fira de Milà. Un tercer cas s'ha confirmat en hospital General d'Alacant que no va viatjar a zona de risc, però sí que va estar en contacte amb persones que van viatjar a zones de risc. L'habitació positiva s'ha detectat a l'hospital General de València que no va viatjar a zones de risc, però sí ha estat en contacte amb altres persones que han donat positiu. Tots ells estan en bon estat.

Sobre el pacient mort el passat 13 de febrer, el qual va donar posteriorment positiu en coronavirus, ha reiterat que en aquests moments s'està analitzant al seu grup de contactes per a verificar que no han contret malaltia, tant familiars, com a amics i personal sanitari.

Barceló ha informat que s'està investigant si altres dos morts amb pneumònia el mes de febrer passat estaven contagiats amb el coronavirus.

Dels 22 casos detectats, un s'ha detectat a l'hospital de la Plana, un altre a Sagunt, un altre en el Doctor Peset, quatre en l'Arnau de Vilanova, un en la Fe, cinc en el General de València, sis a l'Hospital Clínic, un en general Alacant, un altre en el de Sant Joan i un altre al Baix Segura.

Barceló ha recordat que els valencians tenen a la seua disposició el telèfon d'informació 900 300 555, el qual ha atés ja 4.300 crides de les quals només un 10% es corresponen amb persones compatibles amb els símptomes,

Sobre els partits de València Basket i València CF, Barceló ha confirmat que es jugaran a porta tancada i ha explicat que aquest dimecres s'ha remés un escrit a tots dos clubs comunicant aquesta mesura: "Va ser una decisió presa d'acord amb Ministeri de Sanitat, el Consell Superior d'Esports, les comunitats autònomes i les federacions de futbol i bàsquet".

Respecte a les Falles, ha explicat que hi ha una distinció fonamental: "En aquests moments estem en fase 1 de contenció; de moment la incidència és moderada i estem sent capaces de detectar als afectats i veure de quina manera circula el virus, per la qual cosa seguint la recomanació dels experts no s'han de prendre més mesurades de tancament de fronteres ni de tancament de circulació de les persones, perquè entre altres coses és una decisió que competeix a la Unió Europea".

Barceló ha insistit que "aquesta no és una qüestió arbitrària, està basada en criteris científics, avalada per tècnics i comunitats autònomes".

Sobre la manera d'actuar de determinades empreses amb treballadors afectats, ha explicat que el Ministeri de Treball ha elaborat una guia que ha facilitat a les empreses, les quals s'han d'acollir a aqueixos criteris.