Sanitat confirma que el 58% dels casos valencians detectats amb coronavirus s’han donat d’alta i registra 151 positius nous

La Comunitat Valenciana contínua tenint més pacients donats d’alta que positius nous detectats. En les últimes 24 hores, Sanitat ha registrat 151 casos positius per coronavirus i 192 altes mèdiques. En total, es registren 12.209 persones que han donat positiu des de l’inici de la pandèmia, de les quals 3.878 es consideren “casos actius” i 7.078 persones han sigut donades d’alta. Han mort 9 persones, 6 d’elles en residències.

Segons les dades de la conselleria de Sanitat, aquestes xifres indiquen que només un de cada tres casos de Sars-CoV-2 contínua amb la malaltia –els casos ‘actius’– i que el 58% de les persones registrades amb coronavirus ja s’han recuperat.

En aquest lapse de temps des de l’última actualització han necessitat ingrés hospitalari 18 persones i en total 119 romanen en les unitats de cures intensives (UCI) dels hospitals. S’han fet 3.600 proves PCR i es comptabilitzen positius en 82 centres residencials.

A data de divendres, hi ha 751 pacients ingressats als hospitals, 18 menys que en les últimes 24 hores, dels quals 74 estan a Castelló (51 d’ells en les UCI); 170 a Alacant (42 en UCI) i 407 a València (62 en UCI). D’aquesta manera, en les unitats de crítics hi ha 119 pacients, huit menys que dijous.

Sobre les mesures que entraran en vigor a partir de dissabte, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha volgut recordar que no suposen un “desconfinament”. L’estat d’alarma, recorda la consellera, continua actiu: “L’alerta no s’ha alçat. Estem amb mesures d’alleujament. El virus continua ací. Hem de ser honestos a reconéixer-ho. Ha arribat el sol, estem més animats, comença a veure’s alleujament, però el virus hi continua estant”, ha insistit.