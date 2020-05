Sanitat contractarà personal per a possibilitar la detecció precoç de positius des de l'atenció primària

La Conselleria de Sanitat contractarà personal per a reforçar el sistema d'atenció primària de cara a la fase 1 de desescalada que arranca dilluns que ve 11 de maig, a la qual la Comunitat Valenciana passarà "si tot discorre amb normalitat", segons ha afirmat aquest dimarts la consellera, Ana Barceló.

El Consell ha de presentar aquest dimecres al Govern la seua proposta per a poder passar de l'actual fase zero a la 1, basada en la seua capacitat assistencial, tant hospitalària com d'atenció primària, en les dades de vigilància epidemiològica i en el seu sistema de detecció de nous casos.

En aquest sentit, haurà de presentar el protocol de detecció precoç de nous casos que requereix proves i resultats a persones amb símptomes de COVID-19 i a les persones amb les quals haja pogut tindre contacte en un termini d'entre 24 i 48 hores, un seguiment que es durà a terme des del sistema d'atenció primària.

"Necessitarem més personal però encara no hem concretat la xifra, ho farem al llarg de la setmana juntament amb els sindicats", ha explicat Barceló.

La consellera ha explicat també que des d'aquest dimarts tan sols es comptabilitzaran oficialment els positius per proves PCR, ja que són les dades que sol·licita i té en compte el Ministeri de Sanitat al ser les més fiables.

Això no significa que es vagen a deixar de fer els test ràpids i que no es vagen a recopilar els resultats dels mateixos com a informació addicional per a controlar a nivell intern, però a efectes estadístics tan sols es comptaran els positius per PCR, tal com fa el Ministeri.

Aquesta divergència en les dades públiques va provocar una confusió aquest dilluns, ja que la Conselleria va comunicar que s'havien registrat 148 positius, però el Ministeri va registrar zero contagis en la Comunitat Valenciana.

"Va haver-hi zero positius per PCR, però 148 per test ràpids, per això des d'ara donarem les xifres dels primers, ja que a més els positius per test ràpids necessiten confirmació per PCR", ha explicat Barceló.

Per aquest motiu, mentre aquest dilluns es va informar d'un acumulat de 12.834 positius des que va començar la pandèmia, aquest dimarts la xifra ha baixat a 10.500, ja que s'han eliminat els contagis detectats mitjançant test ràpids.

D'aquest forma, segons la informació facilitada aquest dimarts, en les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 69 positius per PCR.

Quant a les altes, s'han donat 149 des d'aquest dilluns, la qual cosa eleva la xifra total de curats a 7.655, la qual cosa significa que sis de cada deu contagiats ja s'han recuperat.

En les últimes 24 hores, tan sols han ingressat 11 persones, la mateixa xifra que aquest dilluns, és a dir, la més baixa des del passat 18 de març.

Actualment hi ha 606 pacients ingressats als hospitals valencians, 20 menys que aquest dilluns, dels quals 105 estan en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI), nou menys en les últimes 24 hores.

Fins ara han resultat contagiats un total de 2.393 sanitaris, dels quals 1.588 ja han sigut donats d'alta i 801 segueixen de baixa en fase recuraperació.

Quant a la situació de les residències, hi ha casos positius en 74 centres, dos menys que aquest dilluns.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 30 residències en la Comunitat Valenciana: 9 a la província de Castelló, 8 a la província d'Alacant i 13 a la província de València.