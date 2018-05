Sanitat investiga l’etapa laboral de l’alcalde d’Oriola en la Direcció Territorial a què no va acudir i estudia prendre mesures

La Conselleria de Sanitat ha encarregat a la Direcció Territorial de Sanitat a Alacant que encete una investigació sobre l’etapa laboral de l’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana, en aquest departament durant els anys 2007 al 2014. El departament que dirigeix Carmen Montón ha sol·licitat a la DT que elabore un informe sobre les faenes de Bascuñana durant la seua “adscripció funcional” en aquest departament al qual no va anar i del qual no guarda cap informe elaborat en sis anys.

En funció de les perquisicions que duga a terme la DT de Sanitat a Alacant, es determinaran les mesures que prendrà la Conselleria de Sanitat amb Bascuñana, que té una plaça de metge d’atenció primària en propietat. L’alcalde d’Oriola va estar adscrit funcionalment a la Direcció Territorial durant sis anys, però no va acudir al seu lloc de treball. Tampoc no va demanar vacances, dies de lliure disposició o una sola baixa laboral.

No hi ha tampoc informació dels seus treballs o informes i el mateix Bascuñana, segons va reconéixer a eldiario.es, tampoc guarda els documents elaborats per al seu “assessorament” al director territorial.