Sanitat justifica les restriccions en el departament de la Ribera per un brot de 42 casos detectat en cinc dies

La consellera de Sanitat, Ana Berceló, ha informat aquest dijous que un rebrot de 42 casos positius per coronavirus detectats en el departament de salut de la Ribera "cinc o sis dies després del passat 6 de maig, dia que es va entregar al Govern l'informe per a justificar el canvi de fase de la Comunitat" ha sigut la principal causa per la qual s'han considerat convenient prohibir les reunions socials de fins a 10 persones previstes en la fase 1 en aquesta àrea integrada per una trentena de localitats.

Barceló no ha volgut detallar la localitat en la qual s'ha detectat el focus i ha defensat la importància de la labor dels sistemes de vigilància establit, els quals, segons ella, han demostrat el seu bon funcionament.

Preguntada per la implantació d'aquesta restricció en la Ribera quan en altres departaments de salut hi ha hagut pics de casos similars, la consellera ha explicat que "els tècnics han considerat que convé aplicar aquest criteri de prudència fins que s'aconseguisca establir el seguiment i control dels casos", la qual cosa indirectament apunta al funcionament de l'atenció primària, encarregada en aquests moments d'aqueixes tasques de detecció precoç i seguiment.

Es dona la circumstància que aquest departament ha estat privatitzat i gestionat per Ribera Salud entre 2003 i 2018, any en què l'actual Govern el va recuperar per a la gestió pública en finalitzar la concessió.

Barceló ha explicat que si l'evolució és bona, quan els tècnics consideren enviaran la petició al Govern perquè les reunions de fins a 10 persones també es puguen desenvolupar durant la fase 1 en aquesta àrea de salut.

Aquesta restricció no implica que no es puguen obrir les terrasses, sinó que a les mateixes només podran assistir els convivents d'un mateix habitatge per a evitar el risc del contacte social.

La consellera ha explicat que al llarg del dia es reunirà amb el Ministeri de Sanitat per a abordar la situació dels 14 departaments de salut valencians que encara no han passat a la fase 1, encara que ha assegurat que desconeix si en aqueixa reunió hi haurà ja un pronunciament a favor o en contra.

Barceló tampoc ha facilitat aquest dijous dades de sospitosos detectats en els centres de salut i proves PCR realitzades a aquests, un paràmetre clau perquè més de mitja Comunitat Valenciana no avançara a la fase 1: "Estem acabant de recaptar les dades en aquests moments", ha explicat.

No obstant això, de les 4.336 PCR realitzades en les últimes 24 hores s'aprecia un increment del 14% respecte a aquest dimecres i del 24% respecte al dimarts.

Baixen els ingressos

La consellera de Sanitat ha actualitzat les xifres d'impacte de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana. En les últimes 24 hores s'han produït 222 noves altes de pacients diagnosticats de coronavirus que ja s'han curat.

Per tant, amb aquestes noves altes s'eleva a 9.490 les persones que ja s'han curat de la COVID-19 en tot el territori.

Així mateix, en les últimes 24 hores s'ha produït un descens quant al nombre d'ingressos, tant hospitalaris com d'UCI. Hui dia hi ha 411 persones ingressades, 22 menys que aquest dimarts. En les UCI, hi ha 69 pacients ingressats, 9 menys que en l'última actualització.

Quant a casos positius nous, en les últimes 24 hores s'han detectat 24 a través de PCR, 4 més que aquest dimecres, la qual cosa eleva a 10.784 el total de contagiats confirmats per PCR.

Des d'ahir s'han produït 9 noves defuncions (1 d'ells persones majors de residències), la qual cosa eleva a 1.364 les persones que han mort en la Comunitat Valenciana.

Des de l'última actualització de dades, s'han registrat 27 altes més que ahir en professionals sanitaris, la qual cosa eleva a 1.968 les altes, quedant contagiats actualment 707 sanitaris.

Hui dia, hi ha algun cas positiu en 93 centres (13 a la província de Castelló, 35 en la d'Alacant i 45 a la província de València). En aquests moments, es troben baix vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana, dues menys que aquest dimarts.