El pesquer de Santa Pola traslladarà els 11 migrants que porta a bord a un altre vaixell a Malta

El pesquer Nuestra Madre Loreto, que portava deu dies bloquejat davant de les costes líbies amb 11 migrants a bord, arribarà en breu a Malta encara que no atracarà en el seu port. El vaixell alacantí havia emprès el retorn a Espanya després de diversos dies davant de les costes de Líbia. A pesar que les indicacions del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, van ser les d'instar a complir les lleis internacionals i dirigir-se al port més segur i proper, el patró havia decidit tornar a Santa Pola durant la matinada d'aquest diumenge davant la negativa de Malta.

Però durant les últimes hores, la situació ha tornat a canviar ja que el patró del vaixell ha confirmat a Efe que Salvament Marítim els ha indicat que posaren rumb a Malta. El pla, segons ha explicat Pascual Durà, al comandament del pesquer, és quedar-se a una distància de 12 milles de la costa de Malta, on un altre vaixell els portarà a terra.

Segons ha informat a través del seu compte de Twitter Oscar Camps, fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, a última hora la situació ha donat un tomb davant la decisió de Malta de concedir el permís per a atracar allí. Poques hores abans, Camps anunciava que la tripulació del pesquer espanyol tornava a Espanya "amb la dignitat d'haver rescatat a persones en perill de mort i anteposen protegir les seues vides a les conseqüències que aquest fet els puga implicar".

El president del Govern havia insistit des de la cimera del G20 a Buenos Aires que no només el Govern d'Espanya, sinó els ciutadans i els vaixells privats, estan sotmesos a la llei internacional i la llei comunitària. Així, indicava al patró del pesquer que la seua obligació era dirigir-se al port més pròxim i segur.

En canvi, el director gerent de la Cooperativa de Pescadors de Carboneras (Carbopesca), Pedro Hernández, a la qual està afiliat l'armador del pesquer Nuestra Madre Loreto, avançava dissabte que "en les pròximes hores" l'embarcació tornaria a la seua base a Santa Pola (Alacant) si no es donava una solució a la seua situació. En declaracions a Efe, Hernández denunciava que l'estat dels membres de la tripulació i els immigrants era "insostenible", ja que se'ls estaven acabat els queviures i "no té cap sentit -afegia- romandre en el mar (davant de les costes de Líbia)".

El xicotet pesquer espanyol havia decidit posar rumb a la costa valenciana en trobar-se atrapat en una forta maror amb ones per sobre dels dos metres, amb combustible i menjar per amb prou faenes per a tres dies i després d'haver estat navegant sense rumb a unes cent milles al nord de Líbia i a unes 150 milles al sud de Malta.

La situació crítica de l'embarcació en les últimes hores havia portat al govern libi a acceptar finalment, a través dels canals diplomàtics, fer-se càrrec dels onze migrants. No obstant això, l'ONG Proactiva Open Arms ja avançava a última hora que l'oferta no oferia garanties de seguretat suficients per als migrants, per la qual cosa era més probable la tornada a Espanya.