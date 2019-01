Santa Pola ret homenatge als tripulants del pesquer que va rescatar 12 migrants del Mediterrani

El saló de Plens de l'Ajuntament de Santa Pola ha acollit en el matí d'aquest divendres el lliurament de la insígnia de plata de la corporació als 13 mariners del buc Nuestra Madre Loreto per la seua “humanitat i solidaritat” en rescatar a 12 persones migrants a 80 milles de Líbia el passat 22 de novembre.

En un emotiu acte que ha comptat amb la presència de la diputada nacional del PP, natural de Santa Pola, Loreto Cascales i la diputada autonòmica del PSPV-PSOE, Toñi Serna, l'alcaldessa d'aquesta vila costanera, la socialista Yolanda Seva, ha recordat que la tripulació “es va jugar la vida” quan va decidir rescatar les 12 persones, de les quals ha matisat que “només estaven buscant un futur millor”.

Seva també ha carregat en el seu discurs contra el govern de Pedro Sánchez per la “desraó, la incertesa, el pas dels dies”, en al·lusió als deu dies que va estar el Nuestra Madre Loreto esperant que l'Executiu canviara la seua postura que desembarcaren als migrants en un port de Líbia, un país que nombrosos organismes internacionals qualifiquen de “infern” en documentar-se tortures i venda de persones en condicions d'esclavitud.

“A vegades no podem entendre que no es prenguen decisions que resolguen de manera immediata situacions de sentit comú, encara que entenem que la burocràcia té els seus temps i que les negociacions són més o menys complicades; però parlem de persones”, ha afegit la primera edil.

Una vegada recollida la insígnia, el patró del buc, Pascual Durá, ha assegurat als mitjans sentir-se “emocionat” pel reconeixement de l'Ajuntament perquè “en determinats moments en la situació viscuda ja no sabíem què pensar, que si el que havíem fet estava malament”.

Preguntat per la criticada gestió del govern, el qual finalment sí que els va permetre transferir als migrants al port segur de Malta el passat 2 de desembre, i quan setmanes després sí que va autoritzar sense problemes el desembarcament a Algesires de 308 migrants rescatats per l'ONG Open Arms, Durá creu que ha sigut perquè en l'últim cas ja no hi havia eleccions.

“En el nostre cas crec que van pensar [en els efectes que tindria] en les eleccions andaluses”, mentre que en el rescat de l' Open Arms, “ja no hi havia eleccions pel mig i en menys de 24 hores ho van solucionar tot”. En referència a això, ha dit sentir “una mica de ràbia". "Pensar que has estat deu dies tirat enmig de l'aigua quasi sense aliments i sense gasoil", s'ha queixat, "però m'alegre que haja acabat en bon port per a aquests xics”.

El jove patró també ha reconegut, a preguntes dels periodistes, que l'acció humanitària els ha suposat pèrdues econòmiques que ha preferit no entrar a valorar: "allò important era salvar vides i no volem que ens compensen pel que hem perdut”.

Tornar a la mar

De moment, i després del descans que han fet coincidir amb el període nadalenc, tornaran a salpar a la recerca de quisquilles el pròxim 8 de gener. El Nuestra Madre Loreto pescarà en principi per la costa peninsular però no descarten tornar a Líbia o Grècia. Pascual Durá és conscient que poden tornar a trobar-se amb persones naufragades, i si això ocorre, “farem el mateix”. “Demà puc ser jo el que estiga en la mar i sempre cal ser solidaris amb tothom com volem que siguen amb nosaltres”, ha conclòs.

De fet, el mateix Pascual va participar en un rescat a 51 migrants prop de les costes de Malta en 2006 en el buc que capitanejava el seu pare José, el Francisco i Catalina, per la qual cosa la Generalitat Valenciana li va atorgar l'Alta Distinció. Fonts del Presidència del Consell valencià afirmen que encara és prompte per a avançar si el Nuestra Madre Loreto serà distingit amb el mateix guardó, com li ha sol·licitat el consistori santapoler. L'Ajuntament de la localitat alacantina també va reclamar per “als seus herois”, com ha dit aquest divendres l'alcaldessa, la Medalla al Mèrit en el Treball, un guardó que depén del Govern central.

Acte del PP

El Partit Popular de Santa Pola ha organitzat per a la vesprada d'aquest divendres un “acte homenatge” als tripulants del Nuestra Madre Loreto. La formació conservadora vol reconéixer “la labor realitzada” “pels nostres valents mariners” amb una “rebuda especial” que comptarà amb la presència, entre altres figures, de Loreto Cascales en qualitat de presidenta del PP local. Es dóna la circumstància que el patró de l'embarcació, Pascual Durá, va formar part de la llista municipal del PP en els passats comicis locals del 2015.