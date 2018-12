Santa Pola dóna suport al seu pesquer mentre en la mar és evacuat malalt un dels migrants rescatats

"L'Ajuntament de Santa Pola s'afegeix a la proposta del Consell de la Generalitat Valenciana, en relació amb l'oferiment dels ports valencians per a l'acolliment de les 12 persones rescatades", assenyala un dels punts de la declaració pública de la Corporació del municipi de procedència del pesquer 'Nuestra Madre Loreto', que segueix en el mar prop de Líbia, amb una dotzena de migrants a bord als quals va rescatar fa nou dies, sense que se li oferisca un port segur en el qual desembarcar-los.

Aquest divendres es va celebrar a Santa Pola una concentració de suport als 13 mariners del vaixell a la qual van assistir representants municipals i veïns per a reclamar una solució urgent a la situació. "Els recursos s'acaben", va advertir l'alcaldessa de Santa Pola, Yolanda Seva, que ha mantingut en dues ocasions contacte amb la tripulació del vaixell. Una tripulació de 13 membres de la qual a Santa Pola afirmen sentir-se "orgullosos". I en concret, del patró de l'embarcació, Pascual Durá Irles, "que està demostrant la seua impecable labor en la gestió de la situació que estan vivint en l'actualitat".

L'Ajuntament de Santa Pola, assenyala que "el Govern de la Nació haurà de realitzar quantes accions diplomàtiques estan en la seua mà per a poder resoldre el problema que manté els cors dels santapoleres i les santapoleres en un puny, a través de negociacions amb el país de Líbia, per a garantir la seguretat i la bona fi tant dels mariners de Santa Pola com de les persones rescatades". Però també s'afegeix a la proposta que ha fet el Govern valencià, a través de la seua vicepresidenta, Mónica Oltra, que el vaixell puga desembarcar en algun port valencià.

Mentrestant, a bord del 'Nuestra Madre Loreto', que compta amb el suport d'un vaixell de l'ONG Open Arms, el pas dels dies va fent més penosa la situació. Un dels 12 migrants rescatats ha hagut de ser evacuat a Malta en helicòpter a causa del seu estat de salut. El malalt pateix una forta deshidratació.