Els ‘riders’ i la Seguretat Social contra Deliveroo i Glovo: huit judicis, nombroses denúncies i inspeccions en marxa

Manuel Cabo, repartidor ( rider) de Deliveroo fins fa unes setmanes, ha acudit dijous al Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació de la Generalitat Valenciana a un acte de conciliació amb l’empresa que ha deixat de donar-li faena, cosa que considera “un acomiadament” en tota regla. La multinacional, com ha fet en els altres conflictes laborals, no s’ha presentat a aquest procés, per la qual cosa haurà de ser un tribunal el que decidisca sobre el desacord.

Cabo, segons explica a eldiario.es, va rebre un missatge de Deliveroo en què li van comunicar que “el desconnectaven” del sistema que reparteix les comandes per a lliurar, l’única font d’ingressos dels riders que estan donats d’alta com a autònoms. El seu pecat per a deixar de rebre comandes després d’haver treballat un any i quatre mesos amb la multinacional, “haver rebutjat faenes el cap de setmana”, assegura.

Cabo afirma que, com que es pagava una assegurança d’autònom, treballava també per a altres empreses, “un autònom real”, diu. Però va ser això mateix el que va provocar, segons la seua versió, que Deliveroo deixara de donar-li faena. “Em van desconnectar automàticament i amb una clàusula que no figura en el meu contracte. Abans, ja m’havien reduït el volum de faena i em vaig haver de buscar altres comandes”, manifesta.

Cabo l’assessora Intersindical Valenciana, sindicat que ja va aconseguir la primera sentència judicial contra els “falsos autònoms” de Deliveroo, el cas del repartidor valencià Víctor Sánchez. Manuel Cabo, després de no conciliar amb la multinacional per incompareixença, acudirà també al jutjat. “El que li han fet a Manuel és un acomiadament. Van dir després de la sentència que havien canviat el model de relació amb els riders, però continuen actuant de la mateixa manera”, argumenten des del sindicat, que està organitzant els repartidors per a lluitar per aconseguir un conveni laboral.

Però la denúncia de Manuel Cabo no serà l’única a què s’enfronte Deliveroo i la seua competència, la multinacional de repartiment per aplicació digital Glovo. La Tresoreria General de la Seguretat Social té judicis pendents contra ambdues empreses derivades d’inspeccions de treball; els repartidors a títol particular també han denunciat, a la qual cosa se suma una demanda col·lectiva a Barcelona.

Segons el registre que han dut a terme els riders de València i Barcelona que col·laboren en aquesta batalla legal contra Deliveroo i Glovo, en aquests moments hi ha set judicis previstos, a més d’un de pendent de sentència; denúncies de repartidors i investigacions obertes per Treball a Saragossa, València, Barcelona, Madrid, Bilbao i Gijón. Totes per l’ús de “falsos autònoms” que un jutjat de València va sentenciar.

El 17 de desembre Deliveroo té un judici a Madrid contra la Seguretat Social arran de la denúncia de la Inspecció de Treball després d’haver detectat 517 falsos autònoms. El 25 de febrer de 2019, la multinacional s’enfronta a una altra vista oral amb la Seguretat Social, aquesta vegada a València i per una altra inspecció que va detectar un centenar de casos que podrien ser il·legals. El judici contra Glovo serà a Saragossa el 30 de setembre de 2019, pel fet d’haver detectat la Inspecció de Treball 326 repartidors operant com a falsos autònoms. Aquestes sentències seran clau per al futur de les relacions laborals entres les multinacionals i els seus riders.

A més, les dues multinacionals tenen pendents quatre judicis més i una sentència d’una vista ja celebrada, la del rider de Barcelona Oriol Alfambra contra Deliveroo. El 29 de gener de 2019 se celebrarà a Barcelona el judici entre el repartidor Juanjo Lavergne contra Glovo i el 21 de juny a Vigo el d’Eliseo Pereira també contra Glovo. Encara té Deliveroo un altre judici a Madrid contra un altre ciclista, encara que la data no s’ha pogut confirmar.

De la seua banda, el 6 de juny de 2019 un grup de repartidors de Deliveroo a Barcelona tenen el judici contra la multinacional pels mateixos motius.

Aquests judicis no seran l'únic problema al què s’enfronten aquestes dues empreses, ja que hi ha tres denúncies més presentades davant les inspeccions de Treball de Barcelona, una contra Glovo i una altra contra Deliveroo, i dues més contra Glovo per les inspeccions de Ciutat de Mallorca i Gijón. Hi cal sumar tres actes de conciliació que acabaran en judici atés que no hi han comparegut les empreses a Ciutat de Mallorca, Gijón i Barcelona. En aquests tres casos promogudes pels riders Francesc Soler, Juan Carlos González i Iñaki Basagoiti.

Hi ha investigacions de la Inspecció pendents sobre Deliveroo i Glovo perquè s’està sol·licitant informació als repartidors a Saragossa, Barcelona, Gijón, València, Bilbao i Madrid, segons un informe dels riders organitzats a què ha tingut accés eldiario.es.