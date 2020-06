La Societat de Garantia Recíproca valenciana es va utilitzar per a avalar associacions empresarials i els seus patrons de manera irregular

La fallida Societat de Garantia Recíproca que va haver de ser rescatada amb 200 milions d’euros de fons públics el 2016 es va utilitzar per a avalar préstecs d’associacions empresarials de manera irregular o per a ajudar les empreses dels seus líders patronals, segons conclou l’auditoria forense a què ha tingut accés eldiario.es.

Els auditors han detectat “excepcions” en operacions d’aval aprovades per l’SGR a la fallida i extinta patronal autonòmica Cierval, la Federació Valenciana de Comerç, la Federació Valenciana d’Empresaris de la Construcció (Fevec) i a la Federació d’Empreses d’Economia Social. També a les empreses dels que van ser presidents de la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC), José Roca; el president actual de Fevec, Francisco Zamorano; Manuel Taberner, expresident d’Ateval o Eugenio Soler, expresident de la Federació Valenciana de Comerç.

Els auditors consideren que els avals a les quatre associacions empresarials es van donar de manera irregular, perquè els seus presidents o vicepresidents formaven part de les comissions de risc o executives que van aprovar les operacions. Aquests avals, juntament amb altres en què els auditors han detectat un “conflicte d’interessos directe”, van generar un prejudici a l’entitat de més de 2,4 milions. En el cas de Cierval, la patronal autonòmica va haver de tancar pels deutes elevats generats per les seues associades provincials, les patronals d’Alacant i Castelló.

Altres líders patronals van veure directament beneficiades les seues empreses per avals que consideren els auditors que van ser irregulars. És el cas de José Roca, expresident de la CEC, sent directiu de la CEC va signar avals a les seues societats dels quals havia de respondre com a persona física. També es va beneficiar d’avals l’actual president de la patronal autonòmica dels constructors Francisco Zamorano, com va contar la setmana passada eldiario.es en exclusiva.

El que va ser president de la patronal tèxtil Ateval a principis de la dècada del 2000, Manuel Taberner, va rebre un aval de tres milions d’euros per a la seua empresa Colortex. La mercantil va oferir garanties per valor de dos milions, un menys que la xifra avalada per l’SGR, cosa que consideren els auditors irregular del tot. Això sí, apunten en el mateix informe que les excepcions es mitiguen, perquè aquesta operació va tindre un seguiment per part de la Societat de Garantia Recíproca.

Eugenio Soler, el que va ser president de la Federació Valenciana de Comerç fins al 2011, es va beneficiar d’un aval de l’SGR per a la seua empresa de comerç d’electrodomèstics Soler Onteniente el 2009 per valor de 36.000 euros. En aquestes dates, Soler era membre de la Comissió de Riscos de l’SGR, per la qual cosa hauria incorregut en un “conflicte d’interessos directe”.

En el cas de l’aval atorgat a la patronal autonòmica Cierval per valor d’1.072.000 euros, els auditors revelen que es va aprovar sense informe d’auditoria prèvia o amb excepcions greus. La Federació Valenciana d’Economia Social va rebre un aval de 300.000 euros i la d’empresaris constructors Fevec, de 190.000 euros. En aquests dos casos critiquen els auditors el conflicte d’interés entre els seus presidents Miguel Millana i Juan Eloy Durá i els seus càrrecs en l’SGR.

118 milions de forat en 109 expedients

Els auditors han fet un estudi aleatori de 109 expedients dels anys 1994 a 2011 (només un del 2012) que van suposar 310 avals per import de 145 milions. D’aquests diners, hi hagué problemes de morositat, és a dir, l’SGR va haver d’injectar 118 milions d’euros sense perjudici de les actuacions per a la recuperació de fons amb embargaments.