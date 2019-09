Soler confia en 250 milions del FLA extraordinari per a donar oxigen als comptes valencians després de la reunió en el ministeri

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha anunciat aquest dimarts, després de la reunió mantinguda en el Ministeri d'Hisenda amb la secretària d'Estat d'Hisenda, Inés Bardón, que han aconseguit del Govern una pròrroga per a presentar el Pla Econòmic Financer (PEF), “del qual depenen 250 milions del FLA extraordinari del quatre trimestre d'enguany, la qual cosa contribuirà a alleujar l'estrés de Tresoreria de la Generalitat i permetrà continuar treballant per a garantir que les mesures no afectaran en cap cas els serveis públics fonamentals dels valencians i valencianes”. Soler s'ha reunit aquest dimarts amb Bardón després que la ministra, María Jesús Montero, suspenguera la reunió que havia de mantindre amb el president Ximo Puig per abordar la delicada situació financera de la Generalitat Valenciana.

“El Govern ha entés quina és la nostra situació i ha actuat en conseqüència. Per això vull agrair aquest tracte cap a la situació particular de la Comunitat Valenciana”, ha subratllat Soler.

“No podem passar per alt aquest gest que demostra la voluntat del Govern central de buscar una solució a la nostra situació”, ha indicat Soler, que ha insistit que “els serveis públics fonamentals dels valencians estan garantits i blindats”.

L'aprovació pel Govern central del Pla Econòmic Financer constitueix un requisit indispensable per a obtindre els recursos del FLA extraordinari. En el cas de la Comunitat Valenciana, suposarà alliberar en el seu moment els fons de l'extra FLA del quart trimestre, uns 250 milions.

Reunió preparatòria de la trobada Puig-Montero

Vicent Soler ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió de treball mantinguda aquest dimarts a Madrid amb la secretària d'estat d'Hisenda, Inés Bardón. Es tractava d'una reunió preparatòria de la que mantindran el president de la Generalitat i la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en haver-se posposat la prevista per a aquest dimarts per la reunió de la comissió negociadora d'un possible pacte entre PSOE i Podemos.



“No podem perdre ni un minut, per això hem vingut a avançar faena de cara a la reunió entre la ministra i el president. Ha sigut una reunió molt positiva perquè hem aconseguit posar sobre la taula totes les nostres reivindicacions en el curt, mitjà i llarg termini, i tractar en profunditat allò més peremptori”, ha assenyalat el conseller.

“Els lliuraments a compte arribaran abans de cap d'any”

En aquest sentit, Vicent Soler ha indicat: “Des del ministeri ens han confirmat que l'actualització dels lliuraments a compte tindrà lloc abans del 31 de desembre, la qual cosa per als càlculs de la comptabilitat pressupostària és molt important”.



“Jo he demanat que aquesta actualització es duga a terme el més prompte possible, ja que ens permetrà rebre els 450 milions de bestretes, que són imprescindibles per a acabar l'any adequadament”, ha revelat Soler.



“Aquest és un compromís polític per a totes les comunitats autònomes, però especialment significatiu per a una autonomia infrafinançada com la valenciana”, ha assenyalat el conseller.

"Cirurgia fina"

Vicent Soler ha explicat: “Les circumstàncies econòmiques actuals no tenen res a veure amb les que hi havia quan dissenyem el projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat a l'octubre de l'any passat”.



“L'escenari d'ingressos que van aprovar les Corts el 21 de desembre no és l'actual. En no haver-hi Pressuposats Generals de l'Estat hi ha ingressos que ara no tenim i que afecten polítiques de serveis bàsics com la dependència, el copagament sanitari o el FOGA. Tot això no existeix. Estava en el pressupost que no es va aprovar”, ha lamentat Soler.



“En aquestes circumstàncies tractem de fer cirurgia fina sense entrar en els serveis bàsics fonamentals, analitzant les inexecucions previstes i algunes despeses que es poden traslladar uns mesos. Estem treballant des de juliol perquè la no aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat ens afecte els menys possible”, ha assenyalat Soler.



Segons el conseller, “ni Compromís, ni Podemos ni el Partit Socialista són culpables de la no aprovació dels Pressupostos. Per tant, tenim la consciència molt tranquil·la que estem actuant amb responsabilitat i coherència. La coherència d'uns pressupostos expansius, perquè tocava en aqueix moment, i que no han pogut concretar-se per una actitud bastant inexplicable dels diputats de la dreta valenciana que van votar en contra d'uns Pressupostos Generals de l'Estat que eren els millors en dècades per a la Comunitat Valenciana, i que atenien velles reivindicacions com el deute de la Marina o que el 10% de les inversions es territorializaran en la Comunitat Valenciana”, ha lamentat el conseller.

Altres peticions

A més de les esmentades reivindicacions, el conseller d'Hisenda ha presentat una bateria de peticions a la secretària d'Estat, entre altres, la neutralització de l'efecte que ha tingut el subministrament immediat de finançament de l'IVA aprovat en 2017, que ha provocat que la recaptació estatal es limite a 11 mesos. Això suposaria per a la Comunitat Valenciana en 2019 uns 280 milions d'euros. Aquesta mesura es trobava inclosa en els Pressupostos Generals de l'Estat que no es van poder aprovar.



Així mateix, Vicent Soler també ha sol·licitat l'arribada del Fons de Compensació Interterritorial (FCI), i del Fons de Garantia d'Assistència, conegut com FOGA, que compensa per l'atenció sanitària que es presta a ciutadans desplaçats d'altres comunitats autònomes i que està pendent d'abonar per part de l'Administració central des de 2015.



Soler també ha plantejat en la seua trobada amb la secretària d'Estat la necessitat que el desenvolupament del sistema de dependència es realitze de forma compartida per l'administració de l'Estat i la de les comunitats autònomes, ja que en l'actualitat el percentatge de finançament estatal per a la Llei de Dependència en la Comunitat Valenciana és únicament del 12%.