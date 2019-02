De l’accident del metro al ‘cas Taula’: l’adoctrinament del PP valencià als testimonis en comissions d’investigació

El record de temps foscos ha tornat amb l’intent d’un diputat del PP de dirigir la declaració d’un testimoni en la comissió d’investigació del cas Taula en les Corts Valencianes. Miguel Barranca, membre del partit fins fa 8 anys, va denunciar a eldiario.es que el portaveu del PP en l’esmentada comissió el va portar fins a la cafeteria amb la intenció d’adoctrinar-lo. La seua filla, diputats i altres assessors van presenciar l’escena i els grups parlamentaris del PSPV, Compromís i Podem han demanat a la mesa de les Corts que prenga mesures.

Barranca, exdirectiu de l’empresa pública de construcció de col·legis Ciegsa i exdiputat provincial del PP, va acudir a testificar a la comissió parlamentària sobre els contractes de la Generalitat Valenciana amb empreses de la trama que investiga la contractació de treballadors zombis (que no anaven al seu lloc de treball), els sobrecostos milionaris, el desviament de fons públics i el blanqueig de capitals per a finançar el PP de l’Ajuntament de València.

El diputat del PP assenyalat, Fernando Pastor, nega haver intentat dirigir el seu testimoniatge, segons han explicat des del seu grup parlamentari. Des de la direcció del PP valencià consideren que l’escrit de queixa de PSPV-PSOE, Compromís i Podem a la mesa de les Corts per a amonestar el parlamentari és tornar “als temps de la Inquisició”, segons va manifestar la presidenta dels populars valencians, Isabel Bonig, dimarts passat. La dirigent va considerar que es pren com a “dogma de fe” el que diuen els testimonis en les comissions sobre el seu partit, però que no es fa quan és sobre uns altres.

Van ser els representants de Compromís i Podem els qui, davant de la gravetat de l’assumpte, van recordar el cas d’HM Sanchis en la primera comissió d’investigació del metro de València. HM Sanchis va ser la consultora de comunicació que va preparar els responsables de l’empresa pública de ferrocarrils per declarar en les Corts Valencianes. El PP va aprofitar la seua majoria parlamentària per a crear una comissió expressa, que va durar poc més d’una setmana, i que l’aliança progressista del parlament autonòmic va repetir en guanyar les eleccions el 2015, en el primer any de legislatura.

Un dels escàndols més grossos de la investigació de l’accident en què van morir 43 persones va ser el descobriment que la consultora de comunicació HM Sanchis va adoctrinar els tècnics que havien d’intervindre en la comissió parlamentària per a preparar el seu discurs. El representant legal de l’empresa va negar els fets en el jutjat i va defensar que treballaven amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) anys abans de l’accident. L’objectiu de la manipulació dels testimoniatges era eximir de qualsevol responsabilitat el Govern de Francisco Camps sobre l’accident, crear un relat alternatiu en el qual l’accident fora imprevisible i culpar el conductor, que va morir el mateix 3 de juliol de 2006. I van aconseguir un relat que només els seus diputats es van creure. Ni els familiars de les víctimes, 43 morts i 47 ferits, ni la resta de les formacions polítiques, ni els mitjans de comunicació s’ho van empassar.

En aquesta segona comissió, organitzada pels partits progressistes de la cambra amb el suport de Ciutadans, en una mena d’acte d’higiene política, directius i tècnics de l’empresa pública FGV van reconéixer que l’agència de comunicació els va preparar per comparéixer davant de la comissió parlamentària.

Un instante de la comisión de investigación por el accidente de metro celebrada en las Corts

Juan José Gimeno, director d’Auditoria i Anàlisi de la Seguretat de l’empresa pública, va declarar en la segona comissió d’investigació de l’accident que la consultora els va donar un document que contenia possibles respostes a possibles preguntes. El responsable de l’àrea va explicar que després del sinistre es van succeir les reunions en l’empresa pública amb representants de la consultora, als quals la gerent, càrrec de confiança del PP, va presentar com a assessors de comunicació. Aquestes persones “van explicar els temps de compareixences, la mecànica de pregunta-resposta” i van fer “recomanacions respecte de la manera d’intervindre” i també de “no utilitzar tecnicismes excessius”. En diverses reunions posteriors, va dir el directiu, “aquests mateixos senyors es van presentar amb un document escrit” que van repartir a tots els que estaven allí i que contenia “respostes molt concretes a preguntes molt concretes”.

Un responsable d’HM Sanchis, Jorge Feo, va negar en la comissió que la seua funció fora la d’adoctrinar ningú. Va voler deixar clar que no se’ls va contractar perquè alliçonaren cap compareixent, sinó que després de l’accident es va produir un “xoc” en el si de l’empresa, tant en les relacions internes com amb els mitjans, i HM Sanchis va desenvolupar “la faena normal de qualsevol assessor en una situació de crisi”.

La consultora va treballar amb l’empresa que gestiona el transport metropolità per preparar estratègies de comunicació prèvies a l’aniversari de l’accident cada any. FGV va pagar en set anys 621.000 euros a HM Sanchis. El llibre i el documental posterior L’estratègia del silenci, sobre les conseqüències polítiques i judicials de l’accident, mostra alguns missatges dirigits als treballadors, com la recomanació, en l’aniversari de l’accident, d’“ignorar el record de la data en què va tindre lloc”.

L’incident amb Miguel Barranca en la comissió de Taula ha alçat més suspicàcia, si és possible, per aquests antecedents tan cridaners i pel fet que hi ha diverses comissions d’investigació obertes aquesta legislatura en les Corts Valencianes sobre assumptes de corrupció durant l’època de govern del PP.