Toni Cantó perd el pols contra l'aparell de Ciutadans pels assessors de la Diputació d'Alacant

La polèmica segueix instal·lada en Ciutadans (Cs) pels seus nou assessors que acompanyen als dos únics diputats que ostenta el partit en la Diputació d'Alacant. Primer per les crítiques que va rebre la setmana passada d'una oposició que titllava de “desproporcionada” aquesta assignació per la seua escassa representació i ara perquè la relació de noms d'aquest personal de confiança ha evidenciat la divisió i el pols en l'organització a nivell autonòmic per a col·locar als seus afins.

Divendres passat, quan es va constituir el govern provincial i es va aprovar el repartiment d'assessors entre el govern del PP i Cs i entre l'oposició, Toni Cantó va presentar una llista amb les persones que ocuparien aqueix lloc. Aquest moviment del síndic del partit en las Corts Valencianes suposava el colofó a una actuació que havia protagonitzat personalment fins al punt de ser ell mateix el que va baixar de València a Elx per a signar l'acord aconseguit entre les dues forces de dretes.

Però va arribar el dilluns i els dos diputats provincials, Javier Gutiérrez i Julia Parra, van presentar una altra llista modificada dins del termini límit. La que havia traslladat Cantó ja no valia i la seua elecció quedava en dubte. Així, quedaven fora Rafa Vives, candidat a l'alcaldia a Daia Vella que va anar a parar per a Compromís, José Ángel Guerrero, Noelia Pomares i Carlota Woodward. En el seu lloc s'incloïen els noms del coordinador a Benissa, David Ivars, el de platges d'Alacant Manuel Molina i el de Pilar Muñoz.

Malgrat les desavinences exposades, diverses fonts del partit han tractat de restar-li importància a aquest desacord. Des de l'aparell recorden que els estatuts interns marquen que és la secretaria autonòmica d'Acció Institucional la que té potestat a l'hora de triar els assessors i no Toni Cantó les competències dels quals en la formació es limiten a la secretaria de Comunicació dins del comité de pactes creat per a casos com el de la governabilitat de la Diputació d'Alacant.

Així ho confirmen tant el secretari d'Organització, Emilio Argüeso, com el responsable d'àrea d'Institucional Jesús Gimeno. “El que hi ha hagut ha sigut un retoc de noms consensuat amb Toni Cantó”, afirma aquest últim. Fonts pròximes al síndic han explicat a aquest mitjà que el partit “ha decidit uns canvis dins del termini” i que “encara que semble una qüestió de dues llistes presentades, no és així”, ja que s'ha decidit “de manera conjunta” la seua modificació.

Neguen aquestes mateixes fonts que Cantó haja quedat desautoritzat per l'aparell del partit, encara que aquesta decisió, que deixa sense efecte la llista de l'exdiputat nacional, supose un ensopecs per al seu intent de consolidar la seua posició de líder en tota la Comunitat Valenciana.