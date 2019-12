Toni Cantó cedeix a l’Oceanogràfic de València quatre tortugues africanes de la seua col·lecció de quaranta que va investigar el Seprona

El portaveu de Ciutadans en el Parlament valencià, Toni Cantó, ha cedit a l’Oceanogràfic de València quatre de les seues tortugues gegants africanes perquè en tinguen cura i les facen servir en investigació. Aquests exemplars formen part de la col·lecció de 40 que té a la casa de Torrelodones i que un particular va denunciar al Seprona per haver-se’n excedit pel que fa al nombre permés per la normativa autonòmica. El polític i actor va defensar que tots els animals, molts d’un gran valor, tenien la documentació corresponent.

Cantó va explicar en una trobada amb periodistes que, després d’una visita a les instal·lacions que gestiona Avanqua, va pensar que podria cedir-hi alguns dels seus exemplars més grans. Els quatre exemplars estan a l’Oceanogràfic i, després d’haver passat la quarantena, ja viuen amb la resta dels exemplars d’exhibició i estudi. “S’usen per a explicar l’evolució de les tortugues que viuen en illes i aïllades dels continents”, expliquen fonts de l’Oceanogràfic valencià.

Es tracta d’un mascle i d’una femella de tortuga gegant d’Aldabra (Aldabrachelys gigantea) i dues femelles de tortuga lleopard (Stigmochelys pardalis). Les gegants viuen a Madagascar, les Seychelles, Tanzània i la Reunió, i les lleopard, a Angola, Botswana, Burundi, el Congo, Etiòpia, Somàlia i altres països subsaharians.

Quan la seua col·lecció de tortugues es va donar a conéixer per la denúncia, Cantó va explicar que estimava aquests animals i que la preferència que té per ells la vincula a la seua infància, època en què anava a jugar amb l’avi a un parc infantil on els jocs eren closques d’aquest animal. “N’hi ha que viuen amb mi fa més de trenta anys”, explica.