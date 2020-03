La Torrevella d'Eduardo Dolón: l'alcalde persegueix a qui denuncia la corrupció policial

La tebiesa de l'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, del PP, amb els policies municipals imputats per corrupció contrasta amb l'ímpetu amb què carrega contra els agents denunciants d'aquestes irregularitats. Dues noves interlocutòries del jutjat d'Instrucció número 1 de Torrevella han ratificat la imputació d'un ex inspector jubilat, Manuel Antonio López Vera, i dos agents d'oficina, Domingo Esquiva i José Antonio Sáez, per fer desaparéixer la multa a una amiga del primer, també investigada.



El jutge, amb data 12 i 13 de febrer de 2020, ha considerat que no pot haver-hi sobreseïment, com reclamaven el ministeri fiscal i la part denunciada “ja que existeixen indicis de la comissió dels delictes d'infidelitat en la custòdia de documents, tràfic d'influències i malversació de cabals públics”, com ja havia dictat en una anterior resolució de novembre de 2018. Per això, rebutja declarar nul·les les actuacions sobre els dos policies, com sol·licitaven.



Aquests agents, investigats al seu torn en múltiples irregularitats, continuen en el departament de Gestió amb l'aprovació del consistori que dirigeix Dolón, que ha optat per no adoptar cap mesura cautelar contra ells. No obstant això, el també diputat provincial si que ha feo moviments, però contra el denunciant d'aquest cas, el policia Antonio Rico, assetjat laboralment pels seus companys per haver destapat un cúmul d'irregularitats, com recull la sentència del Jutjat contenciós administratiu número 1 d'Elx, recorreguda per Dolón i altres codemandats, després que el propi alcalde fóra cridat a declarar com a investigat en el cas Vela Mata, que també va ajudar a destapar Rico.



Aquest cas, sobre la falta d'actuació municipal en una discoteca, va quedar arxivat al febrer de l'any passat per la jutgessa d'Instrucció número 2 de Torrevella, malgrat creure que “va poder haver-hi delicte", perquè "no es pot atribuir a una persona determinada”. Per això va quedar lliure de càrrecs el polític del PP. Però encara cueja el de la desaparició d'una multa, que haurà de ser jutjat en una data per determinar per un jurat popular.



Els fets es remunten a novembre de 2012, quan tres policies van donar l'alto a una conductora per saltar-se un stop. Aquesta va signar la multa de 200 euros però es va vanar que no la pagaría perquè coneixia l'exinspector López Vera, com tots dos van reconéixer posteriorment en les seues declaracions. L'acte inicial de 2015 deixa clar que Antonio Rico va registrar en una finestreta única de Múrcia la sanció “perquè en quedara constància de l'entrada” donada “l'escassa fiabilitat que demostraven les bústies i els constants rumors sobre la desaparició de multes”, afegia el jutge instructor, “un fet impropio en un municipi com Torrevieja”



Després de ser recollida la multa per un altre agent, la va entregar a un altre company per a tramitar-la, gestió que presumptament no va fer i per la qual cosa també està sent investigat. Finalment, el tercer agent implicat suposadament va tractar d'eliminar-la del sistema informàtic, però “amb poc èxit”, ja que es va topar amb la investigació oberta pel jutge, com va dictaminar un perit que va revisar els ordinadors.



Rico ha hagut de ser inclòs en el programa de denunciants “protegits” per l'Agència Antifrau valenciana des de 2018 i amb ell ja hi ha sis agents més -i un altre penden de resolució- als quals la justícia ha donat la raó per assetjament laboral després de denunciar irregularitats en la Policia Municipal de Torrevella.

300 multes

Del cas de la multa hi va sorgir, a l'any escassament, un altre procediment paral·lel arran de la denúncia d'agents de la policia local en 2014 per la suposada absència en la tramitació de 300 multes imposades a terrasses i venedors ambulants.



Posteriorment i amb el canvi de tres jutges, el Jutjat d'Instrucció número 4 de Torrevella, que havia reobert el cas després d'una denúncia prèvia per suposades irregularitats en la gestió de les terrasses, va decretar la investigació de la trama, d'especial complexitat, i al març de 2018 es va sol·licitar l'impuls processal a les actuacions, amb la finalitat que es passara a la següent actuació, sense més novetats fins avui.



Aquesta denúncia apunta a l'alcalde Dolón i al llavors edil de Seguretat com a “responsables directes”, així com a l'ex comandament anteriorment citat, López Vera, i diversos agents. Vera ja havia sigut jutjat en 2006 per un altre cas, el de les suposades tortures a dos detinguts. Malgrat les evidències de les escoltes ordenades pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Torrevella en les quals el policia ara retirat assegurava que un dels detinguts “està rebentat” alhora que mostrava la seua preocupació perquè “en l'atestat no apareix gens de resistència”, Vera es va lliurar al novembre de 2018 de la condemna en invalidar l'Audiència d'Alacant els enregistraments.