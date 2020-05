Tot el territori valencià passa a la fase 2 de desescalada

La Comunitat Valenciana passarà a la fase 2 de desescalada a partir del pròxim dilluns 1 de juny. Així ho ha traslladat aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador illa, al Consell.

La consellera de Sanitat, Ana Berceló, la qual ha comparegut minuts abans que Illa, ha assegurat aquest mateix dijous que tots els indicadors són positius, encara que ha preferit esperar a l'anunci oficial de l'Executiu per a confirmar el canvi de fase.

La consellera ha comentat, per exemple, que entre l'11 i el 26 de maig s'han detectat en atenció primària a 7.747 sospitosos de COVID-19 i que s'ha fet PCR a un 86% d'ells. El nivell de proves a sospitosos i el seguiment dels contactes dels mateixos és un dels criteris més importants per a poder avançar en la desescalada. Del total de proves el 13% han donat positiu.

Una altra dada a tindre en compte és el número bàsic de reproducció, és a dir, el nombre mitjà de casos nous que genera una persona infectada.

Segons els epidemiòlegs, quant aquest valor està per davall d'1 (risc de contagi a menys d'una persona per afectat), l'epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un alt risc de propagació comunitària descontrolada.

L'avanç progressiu d'aquest índex durant la setmana passada va provocar que la Generalitat retardara una setmana la seua sol·licitud d'avanç a la fase 2. L'índex va pujar de 0,84 al 1,1 el passat 20 de maig. No obstant això, en els últims dies ha tornat a baixar fins a situar-se de nou en 0,84 diumenge passat 24 de maig, la qual cosa suposa un factor fonamental perquè el Ministeri de Sanitat autoritze l'avanç.

Barceló ha assegurat que aquest índex s'ha mantingut en tendència descendent al llarg de la setmana, encara que no ha concretat la xifra.

Platges obertes

Una de les principals novetats que portarà el passe a la fase 2 és l'obertura de platges, això sí, amb les mesures de seguretat traslladades pel Govern als municipis. Les piscines recreatives podran obrir amb una limitació d'aforament del 30%.

Barceló ha comentat que no és probable que s'autoritze la mobilitat entre províncies, encara que el Consell si que ha sol·licitat que almenys s'autoritze l'accés a segones residències, encara que aquestes estiguen en províncies diferents a les d'origen.

A més, a partir del pròxim dilluns 1 de juny desapareixen els horaris per a eixir a fer esport i per a passejar, excepte en el cas de majors de 70 anys (de 10.00 a 12.00 hores i de 19.00 a 20.00 hores).

Els bars i restaurant podran obrir el seu aforament interior fins a un 40% de la seua capacitat i també podran començar a obrir les seues portes els centres comercials.

Es permeten també les eixides de turisme actiu i de naturalesa en grups de fins a 20 persones i obrin tots els comerços i serveis, independentment de la seua superfície, així com els centres esportius coberts i les piscines al 30% del seu aforament i amb un esportista per carrer.

També recuperen la seua activitat els cinemes, teatres i similars a un terç del seu aforament i les reunions es permeten amb fins a 15 persones. Poden celebrar-se noces de fins a 50 persones en llocs tancats i de fins a 100 en espais oberts, mentre els centres de culte poden acollir fins a la meitat del seu aforament.

Es permet eixir en grup de fins a 15 persones per a fer esports a l'aire lliure en els quals no hi haja contacte, s'obrin les biblioteques per a llegir i utilitzar els ordinadors amb un màxim del 30% del seu aforament, obrin les sales d'exposicions (sense inauguracions) i visites turístiques amb recorregut prèviament marcat. Les vetles tindran fins a 15 persones en recintes tancats i fins a 25 en llocs oberts.