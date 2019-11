Els tractaments per joc patològic en els centres sanitaris valencians augmenten un 34% en quatre anys

Cada vegada més valencians cauen en el pou del joc patològic i requereixen de tractament sanitari per a tractar d'eixir-ne.

Així es desprén de les dades aportades per la Conselleria de Sanitat, segons les quals, les 33 Unitats de Conductes Addictives (UCA) de la Comunitat Valenciana han passat de 439 tractaments en 2014 a 588 l'any passat. L'augment ha sigut progressiu, i creix d'any en any.

En el cas d'addiccions a internet, mòbil i videojocs, en molts casos relacionats també amb el joc per les apostes en línia, han passat de 38 en 2015 (primer any amb registres) a 62 en el passat exercici, si bé és cert que ha descendit lleugerament respecte a 2017, quan hi hagué 67 atencions.

Pel que fa al perfil de les persones usuàries, un 89% de les notificacions són d'homes, enfront de l'11% de dones. D'altra banda, la franja d'edat amb un nombre més alt d'admissions (el 65%) és la dels 30 i 64 anys. El 5% eren menors d'edat, el 23% tenien entre 19 i 29 anys i el 7% eren majors de 65 anys.

A més, l'edat d'inici de la ludopatia se situa en els 22 anys i la de les addiccions a internet, el mòbil o els videojocs, als 19. No obstant això, no és fins als 26 anys que aquestes persones inicien el tractament en les UCA.

Aquestes dades coincideixen amb un augment dels indicadors relacionats amb la incidència dels jocs d'atzar a la Comunitat Valenciana. Per exemple, la despesa dels valencians en apostes ha passat de 100 milions d'euros en 2013 als 320 milions de l'any passat.

Davant aquesta situació, el Govern valencià ha représ la seua iniciativa contra el joc. El ple del Consell del divendres 25 d'octubre ha donat llum verda a l'avantprojecte de Llei del Joc, una norma que portava mesos preparada i que no va arribar a tramitar-se per la convocatòria anticipada d'eleccions.

La norma, obra de departament d'Hisenda que dirigeix el socialista Vicent Soler, estableix una bateria de mesures per a previndre la ludopatia. Entre les més cridaneres, l'obligació de salons de joc i cases d'apostes de tindre un control a peu de carrer per a evitar l'accés de menors d'edat.

Durant el tràmit parlamentari es decidirà si se separen les cases d'apostes de les escoles 150 com demana el PSPV o un quilòmetre, com sol·licita Unides Podem.

Programes de prevenció

Des de l'any 2016, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública oferta dos programes escolars per a la sensibilització i formació en les addiccions tecnològiques i el joc.

Es tracta del programa Prev-tec (prevenció de problemes relacionats amb

les tecnologies de la informació) i el programa Ludens, especialitzat en la prevenció del joc patològic, dirigits a alumnat de 12 a 19 anys.

En total, en el curs escolar 2017-2018 han participat en els programes 19.715 alumnes (11.968 en el programa Prev-tec i 7.747 en el programa Ludens), una xifra que creix respecte al curs anterior, en què 12.543 joves van formar part dels programes.

L'objectiu d'aquests projectes és informar sobre els riscos i factors associats a les addiccions a les noves tecnologies i als jocs d'atzar, centrant-se, principalment, en les modalitats en línia. Així mateix, els programes pretenen sensibilitzar sobre el problema de l'addicció i generar actituds positives cap a les pautes de conducta adequades.