El responsable de Transparència de Casado evita reprovar un dels seus diputats pels seus missatges xenòfobs

La majoria de vots que conformen el grup del Partit Popular, que lidera el president de la institució. César Sánchez, responsable de Transparència en la direcció del PP que presideix Pablo Casado, i el trànsfuga de Ciutadans, Fernando Sepulcre, ha evitat aquest dimecres que prosperara la moció presentada per Compromís perquè la Diputació d’Alacant reprovara el vicepresident tercer de la institució, Alejandro Morant, per les seues paraules xenòfobes.

El també alcalde de Busot va publicar fa un mes en el seu compte de Facebook un apunt en què es referia a l’arribada de persones migrants com “una invasió silenciosa” que requeria un “pla de deportacions massives”, entre altres frases de caire xenòfob. Un missatge que posteriorment va esborrar, segons va assegurar, pressionat per les reaccions que havia suscitat. Reaccions contràries de tots els grups polítics, inclòs el seu, que li ha obert un expedient disciplinari que està pendent que es resolga.

El matí de dimecres, la moció presentada per Compromís ha portat un encreuament d’acusacions entre els distints grups que s’han donat cita per celebrar el primer ple de la institució provincial després de la parada estiuenca. La diputada d’Esquerra Unida, Raquel Pérez, i la del PSPV-PSOE, María Ángeles Jiménez, han avançat que votarien a favor perquè les paraules del també del responsable d’Hisenda “tinguen conseqüències”.

Posteriorment, el portaveu del grup del PP, Carlos Castillo, ha al·legat en la seua intervenció que aquesta qüestió “està bastant resolta”. “L’autor d’aquelles opinions abocades en una xarxa social va demanar disculpes; van ser producte d’una reacció temperamental pròpia de qualsevol persona d’acord amb la seua personalitat”, ha assumit, i més avant ha afegit que “no s’ha quedat més que en una anècdota”.

Castillo ha demanat que es parlara “d’allò realment important” com és “el problema migratori”, i per fer-ho ha rescatat les dades d’un informe de Frontex que apunta a “les màfies que introdueixen a Espanya tres de cada quatre immigrants a Espanya”. “Estan en anglés i no en valencià, per la qual cosa potser tindran alguna dificultat per a entendre-ho”, ha etzibat a la bancada de Compromís. Un comentari que ha tractat de rebatre la coalició, però que el president de la Diputació, César Sánchez, ha tallat en entendre que no havia fet al·lusions directes.

Per la seua banda, el portaveu de Compromís, Gerard Fullana, ha començat el seu discurs responent a Castillo que quan vulga “plantegem un debat sobre polítiques migratòries, però hui no estem parlant d’això, hui estem parlant del fet que hi ha un vicepresident xenòfob i racista en aquesta sala i que ha de dimitir”.

Sobre les paraules que va dir Morant sobre la necessitat “d’eliminar ajudes i privilegis” de les persones immigrants, el polític de Xaló va recordar que el vicepresident del PP cobra “uns 350.000 euros” l’any per sous “i mai cap de les persones a qui al·ludia el senyor Morant gaudirà d’aquests privilegis”.

Més tard, el diputat de Compromís s’ha dirigit al president de la Diputació d’Alacant, César Sánchez, a qui ha anomenat en diverses ocasions com el “màxim responsable de la Transparència del Partit Popular a Espanya”, per avisar-lo que “si hui –dimecres- en acabar el ple el seu vicepresident continua com a diputat, vosté no mereix continuar representant aquesta institució ni cap altra”.

Sobre el paràgraf del primer edil de Busot: “Nàixer ací no et fa espanyol”, Fullana ha dit que “és insuportable” i després s’ha preguntat “Què et fa espanyol? El color de la pell?, anar a missa els diumenges?, la polsereta amb la bandera d’Espanya? huit cognoms castissos?”. També s’ha referit a la frase en què proposava “un pla de deportacions massives”. Sap de què parlem? Sap quan van començar les deportacions a Europa? Un 18 d’octubre de 1941 a Berlín”, ha respost en al·lusió al paper de Hitler en la II Guerra Mundial.

Finalment, el polític de Compromís ha insistit en el missatge de les últimes setmanes, que Alejandro Morant “no se n’ha penedit, ha dit que continua pensant el mateix, només ha dit que no hauria d’haver-ho compartit en Facebook”.