El primer examen de Transparència al Govern del Botànic: falta informació o no està actualitzada

El departament que dirigeix Manuel Alcaraz ha publicat la primera avaluació de les obligacions de l’executiu autonòmic i de les entitats que en depenen, en compliment de la Llei de transparència aprovada en les últimes hores de la legislatura del PP. L’anàlisi, explica l’informe, se centra a destacar els aspectes millorables de la gestió de govern obert, que es resumeixen en dos: falta informació i una part de la que es publica no s’ha actualitzat.

L’informe es va tancar al desembre del 2017 i es va dedicar a avaluar la situació dels dos anys anteriors del Govern del Botànic, per la qual cosa una part de les llacunes assenyalades s’han cobert. El departament considera que falta coordinació entre les unitats de Transparència de cada conselleria i que no tenen clares del tot quines són les seues funcions; destaca que han tingut dificultats per a saber quin és l’òrgan que havia de traslladar-los informació sobre els plans anuals, els mitjans per a executar-los i el temps dedicat a això, i també per a obtenir les despeses de caixa fixa. Veu, a més, necessària la creació d’una entitat que s’encarregue de supervisar el compliment de la llei en el sector públic instrumental, format per desenes d’empreses, on s’acumulen les observacions.

La Conselleria d’Hisenda és la que més amonestacions suma en aquest informe de Transparència. És també de qui depenen els informes del sector públic instrumental (empreses i entitats públiques), per la qual cosa les advertències van dirigides a aquest departament. La conselleria d’Alcaraz detecta incidències en 49 entitats incloses en el pla d’auditoria del sector públic, que van des de no publicar la relació de llocs de treball (personal, funcions i retribucions) a no detallar els trajectes dels cotxes oficials o no actualitzar les retribucions dels alts càrrecs. També indica, això sí, directament a la conselleria de Vicent Soler i amb data 8 d’octubre, la tardança a publicar avantprojectes de llei com el que correspon a les taxes o al projecte de pressupostos per al 2018, així com també els projectes de decrets. Retrau a aquesta cartera que no publique les dades històriques de subvencions concedides en totes les conselleries pel que fa al 2014 i al 2015, etapa de govern del PP.

A Presidència es recrimina que no publique el pla estratègic de subvencions, ni tampoc el cost de les campanyes de publicitat institucional, ni els mitjans a què es destina aquesta quantitat. Mentrestant, a Vicepresidència, entre altres qüestions, se li demana que publique les actes de les reunions del Consell, que només estan disponibles les de reunions posteriors al juliol del 2017. Educació, per la seua banda, no publica les resolucions d’autorització de compatibilitat, no publica el seu inventari ni actualitza la informació corresponent al patrimoni del Museu Arqueològic de Sagunt i altres immobles adscrits.

En línies generals, els tècnics d’Alcaraz assenyalen com a aspectes que cal millorar la localització de la informació, que unes vegades es troba al portal de transparència de la Generalitat, unes altres en la web de les entitats i unes altres la informació no coincideix en els distints portals. Unes divergències que, sumades, acaben dificultant la tasca de control a l’executiu.