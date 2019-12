Treballs acadèmics per encàrrec per a alumnes tramposos: 400 euros per una investigació universitària de fi de grau

“És un dels tràmits més dolorosos i llargs que un estudiant haurà de patir en la seua vida: la realització d’un treball de fi de grau. I, encara que no vulgues, hi necessitaràs ajuda. Per sort, per a això estem (...) t’ajudarem amb els teus TFG de manera puntual i amb garanties d’èxit”. Aquesta és una de les formes de promoció de les empreses que fan treballs acadèmics per encàrrec, una pràctica que té els professors universitaris en plena alerta.

Durant els últims anys han proliferat aquesta mena d’empreses de redacció de treballs per Internet, que ofereixen a l’estudiant la facilitat de saltar-se uns quants tràmits en la seua vida universitària. La majoria, com la que encapçala aquest article, Trabajosporencargo.com, apel·len a la fragilitat emocional dels estudiants, que sovint es veuen superats per l’ansietat de la càrrega de treball acadèmic, entre classes, treballs i pràctiques laborals. Aquestes empreses parlen d’aconseguir els seus “somnis acadèmics” i “donar suport i motivació” a l’estudiant.

El treball de fi de grau (TFG) és el projecte de final de carrera necessari per a completar estudis des que es va implantar el Pla Bolonya. Tots els estudis de grau n’exigeixen la presentació com a mostra dels coneixements adquirits durant la carrera, els crèdits del qual són iguals o superiors al d’una assignatura obligatòria. Aprovar el TFG és imprescindible per a obtindre el títol acadèmic. En funció de la branca acadèmica, l’alumne té més o menys marge de negociació del tema del treball i pot o no fer-ne una defensa davant un tribunal universitari.

Algunes d’aquestes empreses perfilen tant la seua oferta que fan pràcticament impossible demostrar que el treball no l’ha elaborat l’alumne i prometen superar els filtres de la universitat: preparen tutories amb l’alumne, asseguren lliuraments parcials –perquè semble que l’alumne treballa el tema a poc a poc–, processen les indicacions del tutor i, per un extra econòmic, hi passen el programa antiplagi.

N’hi ha que, amb pagament previ, deixen el treball sencer en la taula i no necessiten de l’alumne més que el tema triat i la guia docent, per adaptar-se al requeriment de la universitat, mentre que unes altres ofereixen acompanyar l’estudiant durant el curs exercint d’una mena de professor particular.

Algunes empreses com la ja esmentada prometen tindre el treball a punt en 15 dies, malgrat que les universitats preveuen un semestre per a la preparació i la defensa. El TFG està pensat perquè s’elabore durant tot el curs acadèmic i els tutors recomanen començar-lo a l’octubre per lliurar-lo al maig.

Les empreses de TFG per encàrrec prometen “contingut original i amb alt nivell tècnic gràcies a l’ús d’articles científics” i “mètodes per a fer una exposició eficaç, gràcies a l’elaboració d’un guió de presentació-defensa”. És, en la pràctica, suplantar l’alumne en els seus deures.

Els preus solen variar en funció de la web, de la branca acadèmica i del termini de presentació del treball, però totes solen cobrar per pàgina escrita. El rang de preus oscil·la entre 8 i 14 euros per pàgina. Així doncs, un treball de fi de carrera de ciències socials d’unes 40 pàgines pot costar entre 320 i 400 euros.

Imagen de una web de venta de trabajos académicos

Pràctica fraudulenta

Algunes universitats públiques, com la Universitat de València (UV), s’estan prenent molt seriosament aquesta pràctica, que en els seus protocols s’equipara a copiar o fer enganyifes en un examen. “Detectar aquesta pràctica fraudulenta suposa la suspensió de l’acte d’avaluació i l’obertura d’expedient disciplinari”, explica la Universitat de València a eldiario.es.

La institució acadèmica va tindre coneixement d’aquestes pràctiques per informacions difoses en mitjans de comunicació i va plantejar els seus dubtes a la Fiscalia, encara que formalment no ha detectat cap cas. Preguntada per si ha tingut coneixement d’alguna denúncia d’aquest tipus, la Fiscalia Provincial de València considera complicat que puga ser una pràctica delictiva i remet als protocols de cada institució acadèmica per als casos en què els alumnes copien en els exàmens.

Els estatuts de la Universitat de València i el reglament de treballs de fi de grau són molt severs amb els alumnes que copien en els seus treballs. Els alumnes “tenen el deure de fer el treball intel·lectual propi de la seua condició d’universitaris i, en particular, a cursar els estudis amb aprofitament”, assenyala el reglament. Mentre que la carta de drets dels estudiants estableix que han de desenvolupar la seua formació “en condicions de lleialtat i respecte escrupolós al principi d’igualtat d’oportunitats”, qüestió que es veu vulnerada si els que tenen capacitat econòmica per a pagar ho fan per evitar-se la faena.

La Universitat pot expulsar als alumnes que no complisquen els seus deures acadèmics, segons reflecteix el reglament. La norma assenyala que han de “complir durant la prova les normes i els procediments que garantisquen l’autenticitat i la privacitat de l’exercici: les conductes o els actes que contravinguen aquestes normes podran implicar l’expulsió”. En la mateixa línia, adverteix que “l’estudiant està obligat a acreditar que és la persona que subscriu la prova d’avaluació. La suplantació de personalitat implica l’expulsió de la prova”.

“El comportament ètic en el desenvolupament de les proves d’avaluació forma part de la conducta que és esperable d’un estudiant universitari”, afirma la institució educativa.

“ Ningú ensenya a redactar”

Les empreses dedicades als treballs per encàrrec defensen la seua utilitat per als alumnes. Una de totes, Proyecta tu Proyecto, que ha accedit a fer una entrevista telefònica amb aquest diari, constata la “falta d’habilitat de redacció” dels alumnes. Els estudiants hi acudeixen perquè ningú els ha ensenyat en la carrera a redactar un treball acadèmic, malgrat que és una assignatura i té la guia docent corresponent. Segons explica una de les responsables, que prefereix no donar el nom, “és una deficiència de la universitat”, que, a parer seu, no es responsabilitza que es desenvolupen aquestes habilitats “que no té tothom”.

P., explica a eldiario.es que en el seu equip s’integren “professionals de la redacció acadèmica” i que no treballen amb freelances. Són exestudiants que han superat la fase de doctorat i ara exerceixen de tutors per a alumnes que tenen dificultats a l’hora de fer els seus projectes acadèmics. Segons explica, la majoria dels que hi acudeixen estan cursant la segona titulació, grau o màster, i ho compatibilitzen amb la faena, per la qual cosa tenen poc de temps per a compaginar vida acadèmica i laboral. Altres solen acudir-hi aclaparats després de les primeres correccions del tutor i lamenten que en molts casos no s’impliquen amb l’alumne per ajudar-lo en la redacció.

L’empresa que codirigeix ofereix acompanyament durant tot el procés i aprenentatge de tècniques de redacció i exposició. “Nosaltres ens responsabilitzem del treball”, expressa P., que afirma que són els primers interessats perquè l’alumne aprove i aprenga alguna cosa, perquè “el problema no se n’anirà sol”.

Sobre les suspicàcies de les universitats, que consideren el seu treball un frau o plagi, defensa: “Per a nosaltres és plagi si no t’involucres ni aportes res al treball. Si aquesta experiència et serveix per a superar alguna cosa i aprendre, ens sembla adequada”. P. explica que en la seua empresa estan “en contra de la mercantilització de la universitat” i “de la segmentació dels alumnes per diners” i equipara la seua faena a la d’un professor de reforç. “Si ningú t’ensenya a cobrir aquestes llacunes... És com el que va a una acadèmia”, afig, recordant de nou la seua crítica cap a la universitat, que deixa que els alumnes amb dificultat “es busquen la vida”.

Algunes empreses utilitzen plataformes de compravenda d’articles de segona mà per a fer les seues promocions. En Milanuncios.com es troben promocions com “Se’t tira el temps damunt i no has començat el teu treball final de grau o màster? No te’n preocupes més, contacta amb nosaltres i t’assessorem en l’elaboració correcta del teu projecte universitari. Som un equip de docents especialitzat en la redacció de tota mena de treballs sense importar la branca d’estudis”. Aquesta web, Gabinetedeestudios.com, ofereix confidencialitat i pagament per terminis i atribueix a la “desídia dels tutors universitaris” o a la “realització d’estudis que no han aportat massa als estudiants”.

El mercat dels treballs acadèmics per encàrrec implica una mena de mercat negre universitari en què els alumnes amb cert poder adquisitiu poden pagar per no fer un treball i se situen al mateix nivell que els que han complit les obligacions que la universitat els requereix.