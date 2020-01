‘TresD’: la ‘Tuerka’ de Compromís per a preparar el congrés del Bloc

El Bloc, la pota majoritària de Compromís de les tres que formen la coalició (les altres són Iniciativa i Verds-Equo), es prepara per al seu congrés també en les xarxes. Els assessors Marian Campello i Amadeu Mezquida han iniciat un programa d’entrevistes i debats amb dirigents valencianistes amb vista al conclave de la formació el juny vinent.

Campello va ser diputada en la legislatura passada i ara treballa com a assessora en la Mesa de les Corts Valencianes, mentre que Mezquida és politòleg, responsable de la campanya de Joan Ribó i secretari actual del grup a l’Ajuntament de València. La parella ha desenvolupat aquest projecte personal, que pretén ser “un espai de diàleg i reflexió” que aglutine les diferents sensibilitats del Bloc amb vista al congrés i col·laborar en les ponències polítiques i estatutàries.

Encara que prefereixen comparar-se amb Sheldon i Amy, personatges de la sèrie televisiva The Big Ban Theory, en els seus propis mems –acudits gràfics–, el format sembla una adaptació de La Tuerka, el programa que va llançar a la fama a Pablo Iglesias abans de la fundació de Podemos o La fábrica un format similar de Gabriel Rufián, diputat d’ERC. Iglesias, que ha abandonat el programa en arribar a la vicepresidència del Govern, feia entrevistes en profunditat a personatges rellevants pel seu perfil polític. En el cas de TresD, es busca personatges que puguen fer aportacions al valencianisme polític, siguen de primera línia de partit o militants de base.

En paraules dels seus ideòlegs, naix de la necessitat que hi haguera “un espai de debat en clau valenciana i valencianista” i busca ser un lloc en què reflexionar sobre política, valencianisme, esquerra, feminisme o ecologisme, línies que, a parer seu, marcaran el valencianisme polític dels pròxims anys.

L’espai publicarà entrevistes amb caràcter setmanal en el seu canal de YouTube, produïdes per Diapasó, on també s’analitzaran els corrents que conflueixen en el Bloc Nacionalista Valencià. La primera que ha passat per les càmeres de TresD ha sigut la diputada autonòmica Mónica Álvaro, portaveu de la formació en la comissió d’Igualtat i representant del corrent Bloc i País. En les pròximes setmanes, Mezquida i Campello abordaran el congrés de Joves PV, les joventuts del Bloc.

Les ponències del congrés de juny seran a càrrec de Vicent Marzà, conseller d’Educació, i Maria Josep Amigó, portaveu en la Diputació de València. Algunes veus del partit creuen necessària una refundació que desvincule la formació d’una adscripció directa al nacionalisme, fins i tot amb un canvi de nom. En l’última assemblea, un dirigent de la formació va afirmar: “El valencianisme serà una opció política global quan done resposta a tots els problemes de tots els valencians”.